На війні з росіянами загинув воїн з Луцька

Антон Оконь, 14.09.1983 року народження.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



За його словами, Антон Оконь був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 4 штурмового батальйону.



«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області загинув лучанин, 14.09.1983 року народження.Про це повідомив міський голова ЛуцькаЗа його словами, Антон Оконь був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 4 штурмового батальйону.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – йдеться у дописі.

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