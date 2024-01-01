На війні з росіянами загинув воїн з Луцька
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30 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Донецької області загинув лучанин Антон Оконь, 14.09.1983 року народження.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, Антон Оконь був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 4 штурмового батальйону.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
За його словами, Антон Оконь був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 4 штурмового батальйону.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» – йдеться у дописі.
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