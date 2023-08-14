На Волині зводять дві багатоповерхівки для переселенців





Вартість проєкту — понад 7 мільйонів євро, розповів Богдан Миронюк. З його слів, будівництво житла фінансує ЄС та міжнародна фінансова організація НЕФКО.



З бюджету Нововолинської громади планують виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття.



"Місто зацікавлене, аби переселенці залишалися в нашій громаді, знаходили для себе роботу, соціалізувалися, адже дуже багато мешканців нашого міста після початку повномасштабної війни, виїхали за кордон", — додав посадовець.



На майданчику, де планують звести два багатоквартирні будинки для внутрішньо переміщених українців, робітники засипають щебінь, готують основу під фундамент.



Як розповів головний інженер приватного підприємства Вадим Шевчук, на місці будівництва розташовані джерела, тому, перш ніж розпочати роботи, фахівцям довелося збудувати 16 колодязів, між ними проклали дренажну систему.



Далі усі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Будівництво двох шестиповерхових будинків для переселенців планують завершити орієнтовно у квітні 2025 року.



Хто чекає на зведення багатоповерхівок



Наразі у громаді проживають 3800 із них, із них півтори тисячі — діти дошкільного і шкільного віку, говорить начальниця управління соціальної і ветеранської політики Валентина Журавська. "ВПО є із Донецької, Херсонської областей, крайня евакуація була два тижні тому. Люди, які втратили житло, ми хочемо, аби ці люди соціалізувалися і далі проживали у нашій громаді", — зазначила посадовиця.



Валентина Мирошниченко — із міста Соледар Донецької області. Жінка переїхала у Нововолинськ із двома доньками і трьома онуками. Зараз мешкає у місці тимчасового проживання в одному з місцевих гуртожитків.



"Ми подали заяву, зареєструвалися з перших днів, коли дізналися, що наше житло зруйноване повністю. Нас поставили на чергу і з нетерпінням чекаємо, аби ми потрапили у цю чергу, коли будуть роздавати квартири, — каже переселенка. — Мені це місто дуже подобається. Я знайшла себе тут".



Немає куди повертатися і Анні Літошко з сином. Зі слів жінки, їх будинок у Харкові було зруйновано. "Прилетіла ракета, ми тоді із сином були вдома. Потім мешкали у метро, тому що нам влучили у дах будинку, обвалився під’їзд. Потім захворів син, отруївся. І приїхала швидка, яка сказала, що ви тут не можете вже більше перебувати. Поруч з цим там були сильні обстріли, ухвалили рішення сюди переїхати", — ділиться переселенка.



За словами Валентини Журавської, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді.Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську на вулиці 5-й мікрорайон триває будівництво багатоквартирних житлових будинків для переселенців. Зводять два шестиповерхових будинки, у яких буде 151 квартира.Вартість проєкту — понад 7 мільйонів євро, розповів Суспільному керівник управління будівництва та інфраструктури Нововолинської міськради. З його слів, будівництво житла фінансує ЄС та міжнародна фінансова організація НЕФКО.З бюджету Нововолинської громади планують виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття."Місто зацікавлене, аби переселенці залишалися в нашій громаді, знаходили для себе роботу, соціалізувалися, адже дуже багато мешканців нашого міста після початку повномасштабної війни, виїхали за кордон", — додав посадовець.На майданчику, де планують звести два багатоквартирні будинки для внутрішньо переміщених українців, робітники засипають щебінь, готують основу під фундамент.Як розповів головний інженер приватного підприємства, на місці будівництва розташовані джерела, тому, перш ніж розпочати роботи, фахівцям довелося збудувати 16 колодязів, між ними проклали дренажну систему.Далі усі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Будівництво двох шестиповерхових будинків для переселенців планують завершити орієнтовно у квітні 2025 року.Наразі у громаді проживають 3800 із них, із них півтори тисячі — діти дошкільного і шкільного віку, говорить начальниця управління соціальної і ветеранської політики. "ВПО є із Донецької, Херсонської областей, крайня евакуація була два тижні тому. Люди, які втратили житло, ми хочемо, аби ці люди соціалізувалися і далі проживали у нашій громаді", — зазначила посадовиця.— із міста Соледар Донецької області. Жінка переїхала у Нововолинськ із двома доньками і трьома онуками. Зараз мешкає у місці тимчасового проживання в одному з місцевих гуртожитків."Ми подали заяву, зареєструвалися з перших днів, коли дізналися, що наше житло зруйноване повністю. Нас поставили на чергу і з нетерпінням чекаємо, аби ми потрапили у цю чергу, коли будуть роздавати квартири, — каже переселенка. — Мені це місто дуже подобається. Я знайшла себе тут".Немає куди повертатися із сином. Зі слів жінки, їх будинок у Харкові було зруйновано. "Прилетіла ракета, ми тоді із сином були вдома. Потім мешкали у метро, тому що нам влучили у дах будинку, обвалився під’їзд. Потім захворів син, отруївся. І приїхала швидка, яка сказала, що ви тут не можете вже більше перебувати. Поруч з цим там були сильні обстріли, ухвалили рішення сюди переїхати", — ділиться переселенка.За словами Валентини Журавської, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді.Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.

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