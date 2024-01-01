Переходила дорогу поза переходом: подробиці смертельної ДТП у Луцьку

Переходила дорогу поза переходом: подробиці смертельної ДТП у Луцьку
Внаслідок аварії 2 червня, яка сталася близько 14:20 на вулиці Конякіна у Луцьку, водій тролейбуса збив 38-річну жінку.

Як зазначила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 55-річний водій тролейбуса, рухаючись в напрямку вулиці Захисників України (колишня Гордіюк), здійснив наїзд на 38-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину поза пішохідним переходом, передає Суспільне.

Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Переходила дорогу поза переходом: подробиці смертельної ДТП у Луцьку
02 червень, 23:12
На Волині зводять дві багатоповерхівки для переселенців
02 червень, 22:14
На війні з росіянами загинув воїн з Луцька
02 червень, 21:59
Чи відключатимуть світло на Волині у понеділок, 3 червня: подробиці
02 червень, 21:01
Схожі новини
У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка У Луцьку під колесами тролейбуса загинула жінка
02 червень, 16:24
У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула
02 червень, 12:51
В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець
30 травень, 11:27
На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі На Волині водійка збила на смерть 32-річну жінку: у поліції повідомили деталі
17 травень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
3 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Переходила дорогу поза переходом: подробиці смертельної ДТП у Луцьку
02 червень, 23:12
 0
На Волині зводять дві багатоповерхівки для переселенців
02 червень, 22:14
 0
На війні з росіянами загинув воїн з Луцька
02 червень, 21:59
 0
Чи відключатимуть світло на Волині у понеділок, 3 червня: подробиці
02 червень, 21:01
 0
Медіа
відео
1/8