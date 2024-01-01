Переходила дорогу поза переходом: подробиці смертельної ДТП у Луцьку
02 червень, 23:12
Внаслідок аварії 2 червня, яка сталася близько 14:20 на вулиці Конякіна у Луцьку, водій тролейбуса збив 38-річну жінку.
Як зазначила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 55-річний водій тролейбуса, рухаючись в напрямку вулиці Захисників України (колишня Гордіюк), здійснив наїзд на 38-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину поза пішохідним переходом, передає Суспільне.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.
Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
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Як зазначила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 55-річний водій тролейбуса, рухаючись в напрямку вулиці Захисників України (колишня Гордіюк), здійснив наїзд на 38-річну лучанку, яка переходила проїжджу частину поза пішохідним переходом, передає Суспільне.
Як зазначили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.
Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.
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