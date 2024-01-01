У місті на Волині громадський транспорт влітку курсуватиме в режимі «вихідного дня»





Таке рішення прийняли у відділі транспорту Нововолинської міської ради, у зв'язку із закінченням навчального року те через те, що пасажиропотік у громадському транспорті Нововолинська значно знижується, передає



Відтак, з 1 червня до 31 серпня 2024 року автобуси за маршрутами №2 та №6 їздитимуть за графіками "вихідного дня".



Школярі продовжать їздити за пільговим (шкільним) тарифом під час літніх канікул. Оплачувати проїзд потрібно електронним квитком. При розрахунку готівкою сплачується повна вартість квитка.



У район шахти №1 автобус виконуватиме рейси в ринкові дні за графіком вихідного дня.



На кладовище шахти №2 курсуватиме щовівторка та щосуботи також за графіком вихідного дня.

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