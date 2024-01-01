Спостерігати вагітність безоплатно можна у 25 медзакладах Волині





Це означає, що вагітні можуть звернутися по допомогу в будь-який із цих закладів і отримати її безоплатно: за спостереження вагітності, необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик, передає



З її слів, від початку 2024 року станом на 1 травня послугу на Волині отримали вже 6381 пацієнтка.



"Жінки мають право спостерігати свою вагітність у будь-якому медичному закладі, який має відповідний договір з НСЗУ. Це не залежить від місця проживання та прописки, від терміну вагітності чи того, чи була жінка раніше на обліку", — каже Тетяна Кудик.

Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря.



Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:



- контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;

- проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;

- пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;

- оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;

- направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;

- направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;

- надання невідкладної медичної допомоги;

- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;

- направлення на профілактичні щеплення;

- психологічна підтримка.



Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг ("35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах").

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ведення вагітності в амбулаторних умовах акушером-гінекологом виділене в окремий пакет медпослуг Програми медичних гарантій. На пакет "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" 25 медзакладів на Волині уклали договори з НСЗУ.Це означає, що вагітні можуть звернутися по допомогу в будь-який із цих закладів і отримати її безоплатно: за спостереження вагітності, необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ, передає Суспільне З її слів, від початку 2024 року станом на 1 травня послугу на Волині отримали вже 6381 пацієнтка."Жінки мають право спостерігати свою вагітність у будь-якому медичному закладі, який має відповідний договір з НСЗУ. Це не залежить від місця проживання та прописки, від терміну вагітності чи того, чи була жінка раніше на обліку", — каже Тетяна Кудик.Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря.Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:- контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;- проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;- пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;- оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;- направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;- направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;- надання невідкладної медичної допомоги;- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;- направлення на профілактичні щеплення;- психологічна підтримка.Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг ("35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах").

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