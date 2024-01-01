Спостерігати вагітність безоплатно можна у 25 медзакладах Волині
Сьогодні, 05:17
Ведення вагітності в амбулаторних умовах акушером-гінекологом виділене в окремий пакет медпослуг Програми медичних гарантій. На пакет "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" 25 медзакладів на Волині уклали договори з НСЗУ.
Це означає, що вагітні можуть звернутися по допомогу в будь-який із цих закладів і отримати її безоплатно: за спостереження вагітності, необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик, передає Суспільне.
З її слів, від початку 2024 року станом на 1 травня послугу на Волині отримали вже 6381 пацієнтка.
"Жінки мають право спостерігати свою вагітність у будь-якому медичному закладі, який має відповідний договір з НСЗУ. Це не залежить від місця проживання та прописки, від терміну вагітності чи того, чи була жінка раніше на обліку", — каже Тетяна Кудик.
Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря.
Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:
- контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;
- проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;
- пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;
- оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;
- направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;
- направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;
- надання невідкладної медичної допомоги;
- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
- направлення на профілактичні щеплення;
- психологічна підтримка.
Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг ("35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах").
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Це означає, що вагітні можуть звернутися по допомогу в будь-який із цих закладів і отримати її безоплатно: за спостереження вагітності, необхідні консультації, аналізи та дослідження вже заплатила держава, розповіла директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяна Кудик, передає Суспільне.
З її слів, від початку 2024 року станом на 1 травня послугу на Волині отримали вже 6381 пацієнтка.
"Жінки мають право спостерігати свою вагітність у будь-якому медичному закладі, який має відповідний договір з НСЗУ. Це не залежить від місця проживання та прописки, від терміну вагітності чи того, чи була жінка раніше на обліку", — каже Тетяна Кудик.
Жінка може звернутися по послугу самостійно або за направленням свого сімейного чи лікуючого лікаря.
Які послуги покриваються Програмою медичних гарантій:
- контроль стану здоров’я вагітної, консультації, індивідуальний план ведення вагітності;
- проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень, у тому числі дослідження функції щитоподібної залози, аналізи на інфекції та віруси, УЗД, КТГ, ЕКГ тощо;
- пренатальний скринінг: УЗД, дослідження рівнів біохімічних маркерів;
- оцінка факторів ризику прееклампсії та її профілактика;
- направлення до перинатального консиліуму за участі інших фахівців при виявленні у плода ознак аномалій чи патологій;
- направлення на комісію з визначення показань для штучного переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за медичними показами;
- надання невідкладної медичної допомоги;
- інформаційна підготовка до пологів та батьківства;
- направлення на профілактичні щеплення;
- психологічна підтримка.
Знайти найближчий до вас заклад, законтрактований за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах", можна на дашборді НСЗУ на карті місць надання послуг за договорами з деталізацією за групами послуг – оберіть область та групу послуг ("35 Ведення вагітності в амбулаторних умовах").
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