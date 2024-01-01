Ексклюзивний прогноз погоди на червень: місяць буде жахливим





У північній півкулі з цієї події починається астрономічне літо, передає



Нагадаємо: метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. Цього року у більшості регіонів України воно настало на 1,5 місяці пізніше за кліматичну норму, лише 18 травня, тобто метеорологічна весна тривала 115 днів.



Яка погода чекає нас у червні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.



Укргідрометцентр: чекаємо на люту спеку і "гойдалки"

Український Гідрометцентр повідомляє, що червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.



За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у червні становить 1 градус тепла, однак у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями було зафіксовано від 0,3 до 3,4 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до -5 градусів. Абсолютний максимум температури - 38 градусів тепла, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями +39,8 градусів, в гірських районах +25-33.



Якщо порівняти з травнем, то в травні найбільші морози сягали 10 градусів, а в найжаркіший день було не вище +39 градусів. Місячна кількість опадів у червні прогнозується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті та Закарпатті 117-171 мм. Це в межах норми і більше, ніж випало у травні.



Як розповіла нам керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру кандидат географічних наук Тетяна Адаменко, все вказує на те, що прохолодного червня не буде, адже з п’яти попередніх місяців поточного року чотири місяці виявились теплішими за норму. За її словами, аномальним став лише травень: температура нижче норми, майже повна відсутність опадів і заморозки, такого травня не було останні 30 років.



"Червень розпочнеться комфортною теплою погодою із короткочасними дощами по всій території, проте на Лівобережжі їх буде обмаль на фоні значно вищих, ніж у травні, температур повітря, – говорить Тетяна Адаменко. – На півдні, у центрі та сході країни у другій п’ятиденці очікуються температури вдень +30-33 градуси, в західних та північних областях +27-29 градусів. Втім, для червня типовим є нестійкий характер погоди, можливі похолодання, пізні заморозки були навіть 20 червня".



За словами Тетяни Адаменко, активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град, шквали. У червні дощі переважно рясні, грозові та зливові. За статистикою метеоспостережень, кількість дощових днів у південних та східних областях становить 5-11, на решті території - 10-15, у Карпатах - до 19 днів.



Однак і засухи у червні також звичайне явище для нашого клімату. Найменша кількість опадів, зафіксована у червні – 1 (один!) мм.



Погодні сайти: кому – комфорт, кому – "Африка"

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що червень в Україні очікується теплим і дощовим. Днів, коли може знадобитися парасолька чи дощовик, буде в середньому понад половину. Однак чим далі на південь і схід, тим менше буде опадів і тим сильнішою спека.





Захід



На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області червень розпочнеться дощами, на Закарпатті – зливами. Так триватиме весь тиждень. На Тернопільщині та Хмельниччині до того ж гримітимуть грози, а Буковина найбільше відчує розгул стихії. Надалі погода покращиться, однак днів без опадів прогнозується через два на третій. Утім, невеликі дощики зменшать сильну спеку, в цілому у регіоні у другій і третій декадах переважатиме комфортна погода: вдень +22-27 градусів, уночі + 12-16.



Північ



Північні області – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – спека прийде з перших днів червня. Трохи прохолодніше буде на Волині, Рівненщині та Житомирщині, бо там очікуються значні дощі з грозами. Вони не дозволять денній температурі підвищитися понад +25-26 градусів. А от у решті областей опадів буде помітно менше, а температура – вищою, до +28-29 градусів удень і до +15-18 вночі. Та з 9-10 числа північно-східні вітри принесуть прохолоду, температура вдень знизиться до +20-24 градусів, у третій декаді підвищиться до 22-26. На Волині прогнозуються сильні дощі, у решті областей – помірні. Короткочасні опади можливі скрізь майже щодня весь червень, тому парасольку краще тримати під рукою.



Центр



У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода очікується спекотною і без значних дощів. Лише на Вінниччині майже вся половина місяця буде грозовою і дощовою, особливо 9-10 червня, в ці дні область накриють сильні зливи. Завдяки ним температура поступово знизиться з +27-29 градусів до +22-24 удень і до +16-18 вночі і утримається до кінця місяця. А зливи зміняться дощиками, які накрапатимуть то тут, то там майже щодня. В інших областях буде набагато жаркіше, а дощів помітно менше. Найспекотніша погода очікується на Дніпропетровщині: майже весь місяць удень +28-32 градуси, вночі +19-21. Справжніх дощів тут випаде мало, лише чотири-п’ять днів у середині місяця, ще інколи накрапатиме. У Черкаській області буде найпрохолодніше, вдень не вище +28, у Кіровоградській і Полтавській – тепліше на 2-3 градуси, ніж на Черкащині. Помірні дощі з грозами можливі скрізь у середині першої декади, у другій половині місяця вони також будуть частенько, та виявляться незначними.



Схід



На сході країни – це Харківська, Донецька і Луганська області – початок червня очікуються надзвичайно спекотним, температура повітря вдень перевищуватиме +30, а на Луганщині дійде до +34-35 градусів. Мізерні дощі не зможуть суттєво вплинути на жару, лише в окремі дні вони будуть значними, тоді температура ненадовго знизиться до +24-25. Однак майже весь місяць переважатиме спека, температура вдень +26-28 градусів, уночі +19-21. На 2-3 градуси прохолодніше буде на Харківщині завдяки тому, що тут дощитиме найчастіше.



Південь



"Майже Африку" обіцяють у червні інтернет-синоптики жителям півдня України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. У першій половині місяця опади обминуть регіон, за винятком Херсонщини і Миколаївщини, тут з 7 по 10 число місцями можливі невеликі дощі. Очевидно, що температура повітря виявиться відповідною: вдень +28-33 градуси, вночі +22-24. Після 15 червня помітно дощитиме на Одещині і Миколаївщині, у решті областей дощі з розряду "три краплі на квадратний метр" лише приб’ють пилюку. Але навіть такі опади принесуть прохолоду, у другій половині місяця денна температура впаде до +26-28 градусів, нічна до +19-20.



Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів схожі: червень очікується спекотним і без великої кількості опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Добіг кінця сухий і не дуже спекотний травень, починається літо. Червень – місяць літнього сонцестояння, тобто коли сонце в північній півкулі, в якій розташована Україна, знаходиться у найпівденнішій точці свого руху. День тоді найдовший, а ніч найкоротша, надалі дні починають зменшуватись, а ночі збільшуватись. У 2024 році літнє сонцестояння або сонцеворот випадає на 21 червня, найдовший день в Україні триває 16 годин 27 хвилин.У північній півкулі з цієї події починається астрономічне літо, передає ТСН Нагадаємо: метеорологічне літо настає, коли середньодобова температура повітря перевищує +15 градусів. Цього року у більшості регіонів України воно настало на 1,5 місяці пізніше за кліматичну норму, лише 18 травня, тобто метеорологічна весна тривала 115 днів.Яка погода чекає нас у червні, з'ясував ТСН.ua. Ми традиційно порівняли довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.Укргідрометцентр: чекаємо на люту спеку і "гойдалки"Український Гідрометцентр повідомляє, що червень виявиться середньостатистичним, але теплішим, ніж торішній. Середня місячна температура повітря передбачається 19-23 градуси тепла, в гірських районах +16-19, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Це на 4-6 градусів тепліше, ніж у травні.За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у червні становить 1 градус тепла, однак у гірських районах, Волинській, Рівненській, північних, північно-східних та Дніпропетровській областях місцями було зафіксовано від 0,3 до 3,4 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до -5 градусів. Абсолютний максимум температури - 38 градусів тепла, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями +39,8 градусів, в гірських районах +25-33.Якщо порівняти з травнем, то в травні найбільші морози сягали 10 градусів, а в найжаркіший день було не вище +39 градусів. Місячна кількість опадів у червні прогнозується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті та Закарпатті 117-171 мм. Це в межах норми і більше, ніж випало у травні.Як розповіла нам керівниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру кандидат географічних наук Тетяна Адаменко, все вказує на те, що прохолодного червня не буде, адже з п’яти попередніх місяців поточного року чотири місяці виявились теплішими за норму. За її словами, аномальним став лише травень: температура нижче норми, майже повна відсутність опадів і заморозки, такого травня не було останні 30 років."Червень розпочнеться комфортною теплою погодою із короткочасними дощами по всій території, проте на Лівобережжі їх буде обмаль на фоні значно вищих, ніж у травні, температур повітря, – говорить Тетяна Адаменко. – На півдні, у центрі та сході країни у другій п’ятиденці очікуються температури вдень +30-33 градуси, в західних та північних областях +27-29 градусів. Втім, для червня типовим є нестійкий характер погоди, можливі похолодання, пізні заморозки були навіть 20 червня".За словами Тетяни Адаменко, активнішими стають грозові процеси, частіше спостерігаються град, шквали. У червні дощі переважно рясні, грозові та зливові. За статистикою метеоспостережень, кількість дощових днів у південних та східних областях становить 5-11, на решті території - 10-15, у Карпатах - до 19 днів.Однак і засухи у червні також звичайне явище для нашого клімату. Найменша кількість опадів, зафіксована у червні – 1 (один!) мм.Погодні сайти: кому – комфорт, кому – "Африка"Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що червень в Україні очікується теплим і дощовим. Днів, коли може знадобитися парасолька чи дощовик, буде в середньому понад половину. Однак чим далі на південь і схід, тим менше буде опадів і тим сильнішою спека.На заході країни – це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області червень розпочнеться дощами, на Закарпатті – зливами. Так триватиме весь тиждень. На Тернопільщині та Хмельниччині до того ж гримітимуть грози, а Буковина найбільше відчує розгул стихії. Надалі погода покращиться, однак днів без опадів прогнозується через два на третій. Утім, невеликі дощики зменшать сильну спеку, в цілому у регіоні у другій і третій декадах переважатиме комфортна погода: вдень +22-27 градусів, уночі + 12-16.Північні області – це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська, Сумська – спека прийде з перших днів червня. Трохи прохолодніше буде на Волині, Рівненщині та Житомирщині, бо там очікуються значні дощі з грозами. Вони не дозволять денній температурі підвищитися понад +25-26 градусів. А от у решті областей опадів буде помітно менше, а температура – вищою, до +28-29 градусів удень і до +15-18 вночі. Та з 9-10 числа північно-східні вітри принесуть прохолоду, температура вдень знизиться до +20-24 градусів, у третій декаді підвищиться до 22-26. На Волині прогнозуються сильні дощі, у решті областей – помірні. Короткочасні опади можливі скрізь майже щодня весь червень, тому парасольку краще тримати під рукою.У центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська – погода очікується спекотною і без значних дощів. Лише на Вінниччині майже вся половина місяця буде грозовою і дощовою, особливо 9-10 червня, в ці дні область накриють сильні зливи. Завдяки ним температура поступово знизиться з +27-29 градусів до +22-24 удень і до +16-18 вночі і утримається до кінця місяця. А зливи зміняться дощиками, які накрапатимуть то тут, то там майже щодня. В інших областях буде набагато жаркіше, а дощів помітно менше. Найспекотніша погода очікується на Дніпропетровщині: майже весь місяць удень +28-32 градуси, вночі +19-21. Справжніх дощів тут випаде мало, лише чотири-п’ять днів у середині місяця, ще інколи накрапатиме. У Черкаській області буде найпрохолодніше, вдень не вище +28, у Кіровоградській і Полтавській – тепліше на 2-3 градуси, ніж на Черкащині. Помірні дощі з грозами можливі скрізь у середині першої декади, у другій половині місяця вони також будуть частенько, та виявляться незначними.На сході країни – це Харківська, Донецька і Луганська області – початок червня очікуються надзвичайно спекотним, температура повітря вдень перевищуватиме +30, а на Луганщині дійде до +34-35 градусів. Мізерні дощі не зможуть суттєво вплинути на жару, лише в окремі дні вони будуть значними, тоді температура ненадовго знизиться до +24-25. Однак майже весь місяць переважатиме спека, температура вдень +26-28 градусів, уночі +19-21. На 2-3 градуси прохолодніше буде на Харківщині завдяки тому, що тут дощитиме найчастіше."Майже Африку" обіцяють у червні інтернет-синоптики жителям півдня України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Крим. У першій половині місяця опади обминуть регіон, за винятком Херсонщини і Миколаївщини, тут з 7 по 10 число місцями можливі невеликі дощі. Очевидно, що температура повітря виявиться відповідною: вдень +28-33 градуси, вночі +22-24. Після 15 червня помітно дощитиме на Одещині і Миколаївщині, у решті областей дощі з розряду "три краплі на квадратний метр" лише приб’ють пилюку. Але навіть такі опади принесуть прохолоду, у другій половині місяця денна температура впаде до +26-28 градусів, нічна до +19-20.Як бачимо, прогнози Укргідрометцентру та погодних сайтів схожі: червень очікується спекотним і без великої кількості опадів.

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