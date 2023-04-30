Ціни впали: скільки коштує полуниця, черешня та картопля на луцькому ринку

Ціни впали: скільки коштує полуниця, черешня та картопля на луцькому ринку
Буквально за пару тижнів ціни на сезонну городину та садовину на ринку у Луцьку впали. Зокрема, молода картопля коштує на 10-20 гривень менше, і черешня знизилась у ціні приблизно на 60-70 гривень. Проте вартість полуниці трохи зросла.

Про це розповідають у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

На одному з луцьких ринків вже вдосталь домашньої місцевої полуниці та черешні.

Молдавська черешня коштує нині 220 гривень за кілограм. Чернівецька ж знано впала у ціні. Її вартість – 130 гривень за кілограм. Як зазначила продавчиня, чернівецька – трохи «з кислинкою», а молдавська – і більша за розміром, і солодша.

Залежно від погодних умов коливаються ціни на полуницю. Як кажуть продавці, ще буквально пару днів тому вона коштувала 40-50 грн/кг, а через посуху на городах її ціна підвищилась. І зараз можна купити полуницю за 60-75 грн/кг

Окрім того впала ціна і на картоплю. Раніше вона була по 60-65 грн/кг, зараз її середня ціна – 40-45 грн/кг, але можна знайти і по 30 грн/кг. Головне – знати місця на ринку.

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Теги: ягоди, овочі, ціни, ринок
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