Ціни впали: скільки коштує полуниця, черешня та картопля на луцькому ринку





Про це розповідають у сюжеті телеканалу



На одному з луцьких ринків вже вдосталь домашньої місцевої полуниці та черешні.



Молдавська черешня коштує нині 220 гривень за кілограм. Чернівецька ж знано впала у ціні. Її вартість – 130 гривень за кілограм. Як зазначила продавчиня, чернівецька – трохи «з кислинкою», а молдавська – і більша за розміром, і солодша.



Залежно від погодних умов коливаються ціни на полуницю. Як кажуть продавці, ще буквально пару днів тому вона коштувала 40-50 грн/кг, а через посуху на городах її ціна підвищилась. І зараз можна купити полуницю за 60-75 грн/кг



Окрім того впала ціна і на картоплю. Раніше вона була по 60-65 грн/кг, зараз її середня ціна – 40-45 грн/кг, але можна знайти і по 30 грн/кг. Головне – знати місця на ринку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Буквально за пару тижнів ціни на сезонну городину та садовину на ринку у Луцьку впали. Зокрема, молода картопля коштує на 10-20 гривень менше, і черешня знизилась у ціні приблизно на 60-70 гривень. Проте вартість полуниці трохи зросла.Про це розповідають у сюжеті телеканалу «Конкурент TV» На одному з луцьких ринків вже вдосталь домашньої місцевої полуниці та черешні.Молдавська черешня коштує нині 220 гривень за кілограм. Чернівецька ж знано впала у ціні. Її вартість – 130 гривень за кілограм. Як зазначила продавчиня, чернівецька – трохи «з кислинкою», а молдавська – і більша за розміром, і солодша.Залежно від погодних умов коливаються ціни на полуницю. Як кажуть продавці, ще буквально пару днів тому вона коштувала 40-50 грн/кг, а через посуху на городах її ціна підвищилась. І зараз можна купити полуницю за 60-75 грн/кгОкрім того впала ціна і на картоплю. Раніше вона була по 60-65 грн/кг, зараз її середня ціна – 40-45 грн/кг, але можна знайти і по 30 грн/кг. Головне – знати місця на ринку.

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