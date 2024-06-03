Яка ситуація на фронті станом на ранок 3 червня





Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише



На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області – там захисники відбили 100 атак.



"На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 47 атак російських загарбників у районах населених пунктів Серебрянське лісництво (не населений пункт, – авт.) Луганської області, Терни, Торське Донецької області", – повідомив речник.



На Сіверському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 56 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.



На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 63 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.



На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили безуспішну спробу прорвати оборону українських військ у районі Курдюмівки Донецької області.



На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.



На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 94 рази намагався прорвати оборону.



На Времівському захисники відбили 48 атак у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області.



На Оріхівському окупанти 30 разів атакували позиції українських військ у районах Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового.



На Придніпровському росіяни намагаються витіснити українські підрозділи і здійснили 62 безуспішні атаки в районі населеного пункту Кринки.



Загалом за тиждень відбулося понад 800 бойових зіткнень, росіяни провели 26 ракетних ударів із застосуванням 98 ракети, 402 авіаудари, зокрема з застосуванням 509 КАБів, здійснили понад 27 000 обстрілів, зокрема близько 800 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом тижня на Харківському напрямку росіяни здійснили 54 атаки у районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. Захисники зупинили наступ ворога.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua На Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка і північно-східніше Дружелюбівки Харківської області, а також Мясожарівки, Андріївки Луганської області – там захисники відбили 100 атак."На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 47 атак російських загарбників у районах населених пунктів Серебрянське лісництво (не населений пункт, – авт.) Луганської області, Терни, Торське Донецької області", – повідомив речник.На Сіверському напрямку протягом минулого тижня підрозділи Сил оборони України відбили 56 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янське, Миколаївка, Виїмка, Спірне, Роздолівка Донецької області.На Краматорському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 63 атаки в районах населених пунктів Часів Яр, Калинівка, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили безуспішну спробу прорвати оборону українських військ у районі Курдюмівки Донецької області.На Покровському захисники відбили 228 атак окупантів у районі населених пунктів Калинове, Євгенівка, Новоолександрове, Сокіл, Уманське, Новоселівка Перша, Соловйове, Прогрес, Невельське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, де ворог 94 рази намагався прорвати оборону.На Времівському захисники відбили 48 атак у районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області.На Оріхівському окупанти 30 разів атакували позиції українських військ у районах Роботиного, Новоданилівки та північно-західніше Вербового.На Придніпровському росіяни намагаються витіснити українські підрозділи і здійснили 62 безуспішні атаки в районі населеного пункту Кринки.Загалом за тиждень відбулося понад 800 бойових зіткнень, росіяни провели 26 ракетних ударів із застосуванням 98 ракети, 402 авіаудари, зокрема з застосуванням 509 КАБів, здійснили понад 27 000 обстрілів, зокрема близько 800 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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