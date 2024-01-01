У мережі поширили відео знущань над українськими військовополоненими: омбудсман звернувся до ООН
Сьогодні, 09:20
Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через поширене в мережі відео знущань з українських військовополонених, імовірно, - на Харківському напрямку.
Про це він повідомив у Telegram.
"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", - написав Лубінець.
Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - зазначив Лубінець.
Він додав, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше "право сили переможе силу права".
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Про це він повідомив у Telegram.
"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", - написав Лубінець.
Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.
"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - зазначив Лубінець.
Він додав, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше "право сили переможе силу права".
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