Західні системи ППО і дозвіл бити по території росії захистять Харків, - ISW





Як передає



Зазначається, що десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території рф.



«Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі росії», – йдеться у звіті.



Українські офіційні особи повідомили, що українські сили збили кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.



«Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити той же ефект за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору росії», - вважають аналітики ISW.



Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають два протиповітряні комплекси Patriot для розгортання в регіоні.



Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по місту Харків за допомогою планерних бомб і різних ракетних ударів, хоча дві батареї Patriot на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у повітряному просторі Росії, наголошує ISW.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на російській території за допомогою наданої Заходом зброї мають вирішальне значення для того, щоб відбити російські удари по місту Харків.Як передає Укрінформ , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).Зазначається, що десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території рф.«Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих точках і плацдармах на прикордонних територіях і в повітряному просторі росії», – йдеться у звіті.Українські офіційні особи повідомили, що українські сили збили кілька російських військових літаків у лютому 2024 року, багато з яких завдавали ударів планерними бомбами в напрямку Авдіївки.«Здатність українських сил збивати російські військові літаки у прифронтовій зоні вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть повторити той же ефект за допомогою як українських, так і західних систем для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від російських ударів планерними бомбами, що запускаються з повітряного простору росії», - вважають аналітики ISW.Президент Українираніше заявляв, що російські війська не зможуть захопити Харків, якщо українські війська отримають два протиповітряні комплекси Patriot для розгортання в регіоні.Протягом останніх кількох тижнів російські війська завдавали ударів по місту Харків за допомогою планерних бомб і різних ракетних ударів, хоча дві батареї Patriot на півночі Харківської області матимуть обмежену ефективність у захисті від російських повітряних ударів без можливості вести вогонь по російських літаках у повітряному просторі Росії, наголошує ISW.

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