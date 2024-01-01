За минулу добу захисники знищили ще 1 270 окупантів

За минулу добу захисники знищили ще 1 270 окупантів
За минулу добу українські захисники знищили ще 1 270 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,

- танків ‒ 7779 (+14) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,

- артилерійських систем – 13280 (+47) од,

- РСЗВ – 1090 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,

- літаків – 357 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),

- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),

- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,

- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).

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Теги: Україна, росія, війна
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