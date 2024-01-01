За минулу добу захисники знищили ще 1 270 окупантів





Про це йдеться у повідомленні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,



- танків ‒ 7779 (+14) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,



- артилерійських систем – 13280 (+47) од,



- РСЗВ – 1090 (+1) од,



- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,



- літаків – 357 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),



- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),



- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,



- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 1 270 окупантів.Про це йдеться у повідомленні Генштабу.- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,- танків ‒ 7779 (+14) од,- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,- артилерійських систем – 13280 (+47) од,- РСЗВ – 1090 (+1) од,- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,- літаків – 357 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).

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