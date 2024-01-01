За спецпризначенцями ГУР у Харкові стежив ексбоєць внутрішніх військ

СБУ затримала ще одного інформатора рф, який, що обороняють Харків.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки зірвала нову спробу рф отримати актуальні дані про оборону Харкова. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано російського інформатора, який шпигував за підрозділами Збройних Сил України.Зловмисником виявився колишній співробітник місцевого підрозділу розформованих внутрішніх військ. У квітні цього року окупанти дистанційно залучили його до співпраці як ідеологічного прихильника рашизму.За вказівками представника спецслужб рф, експосадовець намагався встановити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків.Також в зоні його особливої уваги були місця можливого базування спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України.Щоб виявити «цілі», зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони.Ворожий інформатор використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та мінівідеокамеру.Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам.Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.Співробітники СБУ затримали інформатора у його власному помешканні. Крім того, спецслужба провела додаткові заходи, щоб убезпечити пункти базування українських військ.За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російської розвідки через власні антиукраїнські коментарі, які залишав у прокремлівських телеграм-каналах.Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, відеокамеру, монокуляр та флеш-носії інформації з доказами його злочинної діяльності.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.