На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат

На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 2 червня, до поліції Горохівщини надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Прибувши за вказаною адресою, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили в одній з кімнат будинку, належного 35-річному жителю Горохова, 9 гранат різних модифікацій.
На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат

На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.
На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат
На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат

Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.

За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Окрім того, за вчинення домашнього насильства на порушника склали адміністративний протоколи за ст. 173-2 КУпАП.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дебошир, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний волинянин кувалдою побив поліцейську автівку та погрожував правоохоронцям косою
Сьогодні, 12:02
У Луцьку чоловік побив перехожого, відібравши ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч
Сьогодні, 11:54
На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат
Сьогодні, 11:50
Через «Устилуг» намагалися провезти колекцію монет минулого століття
Сьогодні, 11:45
За спецпризначенцями ГУР у Харкові стежив ексбоєць внутрішніх військ
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
На Волині дебошир накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик На Волині дебошир накинувся на поліцейського, який приїхав на виклик
18 жовтень, 2023, 11:17
У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома У Луцьку патрульні затримали нетверезого чоловіка, який дебоширив вдома
11 вересень, 2023, 15:16
У поліції Волині запрацював Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин У поліції Волині запрацював Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
31 травень, 15:55
На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні
31 травень, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Одещині командувач змусив бійців будувати йому маєток
Сьогодні, 12:17
 0
П'яний волинянин кувалдою побив поліцейську автівку та погрожував правоохоронцям косою
Сьогодні, 12:02
 0
У Луцьку чоловік побив перехожого, відібравши ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч
Сьогодні, 11:54
 0
На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат
Сьогодні, 11:50
 0
Через «Устилуг» намагалися провезти колекцію монет минулого століття
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8