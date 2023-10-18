На Волині вдома у дебошира знайшли 9 гранат
Сьогодні, 11:50
За незаконне поводження з боєприпасами волинянину загрожує до семи років за ґратами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 2 червня, до поліції Горохівщини надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства.
Прибувши за вказаною адресою, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили в одній з кімнат будинку, належного 35-річному жителю Горохова, 9 гранат різних модифікацій.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на порушника склали адміністративний протоколи за ст. 173-2 КУпАП.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 2 червня, до поліції Горохівщини надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства.
Прибувши за вказаною адресою, співробітники сектору реагування патрульної поліції виявили в одній з кімнат будинку, належного 35-річному жителю Горохова, 9 гранат різних модифікацій.
На місце прибули спеціалісти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група поліції.
Небезпечні предмети вилучили та направили на дослідження.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Окрім того, за вчинення домашнього насильства на порушника склали адміністративний протоколи за ст. 173-2 КУпАП.
Досудове розслідування триває.
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