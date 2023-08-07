У Луцьку чоловік побив перехожого, відібравши ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч

У Луцьку чоловік побив перехожого, відібравши ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні на понад сто тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У п’ятницю, 31 травня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що ввечері по проспекту Відродження у Луцьку його побив та пограбував невідомий. Зловмисник відібрав у заявника ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку.

Співробітники Луцького РУП провели комплекс оперативно-розшукових заходів та в лічені години встановили особу зловмисника.

На другий день зранку той уже встиг реалізувати частину золота й отримати за це чималі кошти.

Одразу після цього його затримали. Решта ювелірних виробів були при ньому.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 37-річний лучанин. Викрадені коштовності вилучили.

Зловмисника ж затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

За вчинене правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ювелірні вироби, пограбування
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