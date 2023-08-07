У Луцьку чоловік побив перехожого, відібравши ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч
Сьогодні, 11:54
У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у пограбуванні на понад сто тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 31 травня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що ввечері по проспекту Відродження у Луцьку його побив та пограбував невідомий. Зловмисник відібрав у заявника ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку.
Співробітники Луцького РУП провели комплекс оперативно-розшукових заходів та в лічені години встановили особу зловмисника.
На другий день зранку той уже встиг реалізувати частину золота й отримати за це чималі кошти.
Одразу після цього його затримали. Решта ювелірних виробів були при ньому.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 37-річний лучанин. Викрадені коштовності вилучили.
Зловмисника ж затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
За вчинене правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У п’ятницю, 31 травня, до поліції із заявою звернувся 44-річний житель обласного центру. Чоловік розповів, що ввечері по проспекту Відродження у Луцьку його побив та пограбував невідомий. Зловмисник відібрав у заявника ювелірні вироби вартістю понад 100 тисяч гривень та втік у невідомому напрямку.
Співробітники Луцького РУП провели комплекс оперативно-розшукових заходів та в лічені години встановили особу зловмисника.
На другий день зранку той уже встиг реалізувати частину золота й отримати за це чималі кошти.
Одразу після цього його затримали. Решта ювелірних виробів були при ньому.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 37-річний лучанин. Викрадені коштовності вилучили.
Зловмисника ж затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.
За вчинене правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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