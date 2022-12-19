Через «Устилуг» намагалися провезти колекцію монет минулого століття

Колекцію з 9-ти монет, карбованих у середині минулого століття, затримали на митному посту "Устилуг". Їх виявили серед особистих речей громадянина України, який виїжджав за кордон.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Ця підбірка може мати культурну цінність, а тому підлягає письмовому декларуванню з обов'язковим пред"явленням Сертифікату про право вивезення/тимчасового вивезення за межі України. Такого документа чоловік не мав, бо попередньо не звертався ні до експерта, ні до Мінкультури.Монети вилучені на склад митниці за протоколом про порушення митних правил. Їх передадуть на вивчення фахівцям, аби встановити рівень цінності та ринкову вартість. Відповідно до ч. 3. ст. 471 Митного кодексу недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження щодо вивезення за межі митної території України та які переміщуються громадянами, тягне за собою накладення штрафу з конфіскацією таких товарів або без такої.Остаточні рішення прийматимуться із урахуванням результатів експертизи.