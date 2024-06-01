В «Укренерго» пояснили, чому протягом тижня буде багато відключень





Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише



"На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим тижнем, ситуація буде визначатися трьома основними факторами.



Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.



Друге – це два обстріли цієї й минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього.



І третій фактор – це досить висока температура повітря, яка очікується завтра і протягом усього наступного тижня, до +32, наприклад, у Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування.



Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - йдеться в повідомленні.



За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.



Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".



"Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – сказав голова правління "Укренерго".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.Про це повідомив голова правління "Укренерго", пише Українська правда "На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим тижнем, ситуація буде визначатися трьома основними факторами.Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.Друге – це два обстріли цієї й минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього.І третій фактор – це досить висока температура повітря, яка очікується завтра і протягом усього наступного тижня, до +32, наприклад, у Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування.Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - йдеться в повідомленні.За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі"."Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – сказав голова правління "Укренерго".

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