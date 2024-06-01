В «Укренерго» пояснили, чому протягом тижня буде багато відключень
Сьогодні, 10:30
Наступного тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби.
Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Українська правда.
"На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим тижнем, ситуація буде визначатися трьома основними факторами.
Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.
Друге – це два обстріли цієї й минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього.
І третій фактор – це досить висока температура повітря, яка очікується завтра і протягом усього наступного тижня, до +32, наприклад, у Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування.
Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - йдеться в повідомленні.
За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.
Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".
"Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – сказав голова правління "Укренерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише Українська правда.
"На наступному тижні, якщо порівнювати з минулим тижнем, ситуація буде визначатися трьома основними факторами.
Перше – починаючи з суботи, вийшли в ремонт два енергоблоки атомних електростанцій. Це був плановий процес, його неможливо відтермінувати. Відповідно, у нас буде дещо менше потужності в системі, ніж було раніше.
Друге – це два обстріли цієї й минулої ночі, через які зазнали пошкоджень певні об’єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій. Це означає, що ці пошкоджені об’єкти будуть нести менше навантаження, ніж до цього.
І третій фактор – це досить висока температура повітря, яка очікується завтра і протягом усього наступного тижня, до +32, наприклад, у Києві. Це означає, що споживання зросте через більш інтенсивне використання систем кондиціонування.
Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - йдеться в повідомленні.
За словами Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.
Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і "фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі".
"Буквально в останні пару днів дуже сильно зріс обсяг імпорту саме вночі з Європи, він збільшився в 2-2,5 рази. Але навіть цього недостатньо, щоб повністю уникнути відключень вночі. Інша справа, що тривалість відключень вночі буде більш м’якою", – сказав голова правління "Укренерго".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Укренерго» пояснили, чому протягом тижня буде багато відключень
Сьогодні, 10:30
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:50
У мережі поширили відео знущань над українськими військовополоненими: омбудсман звернувся до ООН
Сьогодні, 09:20
Яка ситуація на фронті станом на ранок 3 червня
Сьогодні, 09:00