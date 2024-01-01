На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бордюговський

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бордюговський
29 травня на війні загинув солдат Бордюговський Сергій Григорович, 1989 року народження, житель села Кортеліси Ратнівської громади.

Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.

«Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із родиною, низько схиляємо голови у скорботі», – йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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