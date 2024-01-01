Останній дзвоник під окупацією відбувся під наглядом слідчого комітету
Сьогодні, 16:02
На тимчасово окупованих територіях України гестапівці зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні “політруки”, які лили дітям пропаганду у вуха.
Особливою увагою були пісні, які мали лунати на “лінійках”, які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні “політруки”, які лили дітям пропаганду у вуха.
Особливою увагою були пісні, які мали лунати на “лінійках”, які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.
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