На тимчасово окупованих територіях України гестапівці зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні “політруки”, які лили дітямОсобливою увагою були пісні, які мали лунати на “лінійках”, які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.