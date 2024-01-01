Останній дзвоник під окупацією відбувся під наглядом слідчого комітету

Останній дзвоник під окупацією відбувся під наглядом слідчого комітету
На тимчасово окупованих територіях України гестапівці зі слідчого комітету наглядали за школами під час свята «останнього дзвоника».

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Кремлівські службісти були закріплені за кожною зі шкіл й саме з ними директора узгоджували програму заходу й тих, хто буде мати слово під час урочистої церемонії. Водночас на таких заходах були присутні “політруки”, які лили дітям пропаганду у вуха.

Особливою увагою були пісні, які мали лунати на “лінійках”, які погоджувались з представниками РОА. Загалом у майбутньому кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію.

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Теги: діти, Україна
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