Волиняни провели в останню путь Героя Сергія Михалевського
Сьогодні, 13:56
У селі Доманове на Волині громада віддала останню шану полеглому захиснику Сергію Михалевському.
Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.
Днями село Доманове потонуло у тиші та сльозах - прощалися з полеглим захисником сержантом Михалевським Сергієм Арсентійовичем, 1974 р.н., який вважався безвісти зниклим з 10 травня 2023 року.
Вся родина більше року жила у чеканні, у молитвах… Але, на жаль, 29 травня 2024 року звістка про загибель Сергія Арсентійовича обпекла серця родини Михалевських…
Він був справжнім захисником та опорою для своєї сімʼї, хорошим сімʼянином та другом для односельчан, відповідальним та щирим для побратимів. Його додому з перемогою чекав старенький батько…
«Земний шлях закінчився … Тепер герой в строю Небесного воїнства оберігатиме свою родину з висоти. Вічна шана і памʼять захиснику. Навіки в строю…» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Ратнівська селищна рада.
Днями село Доманове потонуло у тиші та сльозах - прощалися з полеглим захисником сержантом Михалевським Сергієм Арсентійовичем, 1974 р.н., який вважався безвісти зниклим з 10 травня 2023 року.
Вся родина більше року жила у чеканні, у молитвах… Але, на жаль, 29 травня 2024 року звістка про загибель Сергія Арсентійовича обпекла серця родини Михалевських…
Він був справжнім захисником та опорою для своєї сімʼї, хорошим сімʼянином та другом для односельчан, відповідальним та щирим для побратимів. Його додому з перемогою чекав старенький батько…
«Земний шлях закінчився … Тепер герой в строю Небесного воїнства оберігатиме свою родину з висоти. Вічна шана і памʼять захиснику. Навіки в строю…» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни провели в останню путь Героя Сергія Михалевського
Сьогодні, 13:56
У Володимирі авто збило двох жінок, одна з них загинула
Сьогодні, 12:51
ДніпроГЕС – у критичному стані
Сьогодні, 12:35