22-річного лучанина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, засудили до 12 років в'язниці

22-річного лучанина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, засудили до 12 років в'язниці
Прокурори відстояли в апеляції максимальне покарання для
винуватця смертельної ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Волинський апеляційний суд, приставши на позицію прокурорів Волинської обласної прокуратури, залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 22-річного жителя Луцька винуватим у порушенні в стані алкогольного сп'яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох осіб та ще двом потерпілим – середньої тяжкості тілесні ушкодження. (ч. 4 ст. 286-1КК України).

Як повідомлялося раніше, опівночі 13 травня 2022 року нетверезий молодик, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, рухався автодорогою в селі Озерце Луцького району за кермом автомобіля марки «NISSAN NAVARA».

Не впоравшись із керуванням, він виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення авто із вантажівкою «DAF».

У результаті ДТП двоє 22-річних пасажирів його автівки загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.

Згідно з вироком суду першої інстанції, залишеним в силі апеляційним судом, волинянину, судимому уже за самовільне залишення військової частини, призначено максимальне покарання у виді дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням на десять років права керувати транспортними засобами.

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Теги: лучанин, смертельна ДТП
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