Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня

1 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії з 18:00 до 23:00. З 00:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 усі черги без обмежень.В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства. Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».