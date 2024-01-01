Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня
31 травень, 23:19
1 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії з 18:00 до 23:00. З 00:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства. Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії з 18:00 до 23:00. З 00:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об'єктів магістральних мереж по території України. НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки погодинного відключення по районам обслуговування філій Товариства. Ситуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему. Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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