На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук

На Донеччині загинув молодший сержант з Волині Дмитро Прокопчук
Ще одну сумну звістку отримала Ковельська громада. Війна з російськими окупантами забрала життя ковельчанина Дмитра Прокопчука.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Дмитро Петрович Прокопчук, 26.03.1976 року народження, був командиром відділення взводу матеріального забезпечення, молодшим сержантом. Воїн загинув 28 травня 2024 року біля населеного пункту Селидове Донецької області, потрапивши під ворожий вогонь при виконанні бойового завдання.

У загиблого воїна залишилася мама Антоніна Петрівна, дружина Тетяна Валеріївна, сини Назарій та Михайло, брат.

Із Захисником України Ковель попрощається в неділю, 2 червня.

- 14.00 - розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після чого ходою вирушимо до центру міста;
- 15.00 - громадянська панахида відбудеться на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Дмитра Прокопчука на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Ковель, війна, загибель, смерть
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