На Волині прощатимуться з уродженцем Луганщини, який поліг на війні

У Рожищенській громаді на Волині завтра, 1 червня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Черниченка.Про це повідомили у Рожищенській міськраді.У протистоянні з російським агресором 25 травня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу н.п. Новоолександрівка Покровського району Донецької області від отриманого важкого поранення загинув старший солдат Черниченко Олександр Олександрович - уродженець Лисичанська на Луганщині, житель села Підгірне Копачівської громади.Поховання загиблого Героя відбудеться 1 червня о 14.00 на Алеї Слави в місті Рожищі. Громадська панахида - біля пам'ятного знака воїнам, що віддали свої життя за Україну, у селі Копачівка – о 12.00, відспівування – у храмі пророка Іллі села Копачівка.«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за Україну і кожного з нас», - закликали краян у міськраді.