На Волині прощатимуться з уродженцем Луганщини, який поліг на війні
Сьогодні, 17:30
У Рожищенській громаді на Волині завтра, 1 червня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Олександра Черниченка.
Про це повідомили у Рожищенській міськраді.
У протистоянні з російським агресором 25 травня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу н.п. Новоолександрівка Покровського району Донецької області від отриманого важкого поранення загинув старший солдат Черниченко Олександр Олександрович - уродженець Лисичанська на Луганщині, житель села Підгірне Копачівської громади.
Поховання загиблого Героя відбудеться 1 червня о 14.00 на Алеї Слави в місті Рожищі. Громадська панахида - біля пам'ятного знака воїнам, що віддали свої життя за Україну, у селі Копачівка – о 12.00, відспівування – у храмі пророка Іллі села Копачівка.
«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за Україну і кожного з нас», - закликали краян у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Рожищенській міськраді.
У протистоянні з російським агресором 25 травня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу н.п. Новоолександрівка Покровського району Донецької області від отриманого важкого поранення загинув старший солдат Черниченко Олександр Олександрович - уродженець Лисичанська на Луганщині, житель села Підгірне Копачівської громади.
Поховання загиблого Героя відбудеться 1 червня о 14.00 на Алеї Слави в місті Рожищі. Громадська панахида - біля пам'ятного знака воїнам, що віддали свої життя за Україну, у селі Копачівка – о 12.00, відспівування – у храмі пророка Іллі села Копачівка.
«Прийдіть вшанувати Героя, котрий віддав життя за Україну і кожного з нас», - закликали краян у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Із полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 17:35
На Волині прощатимуться з уродженцем Луганщини, який поліг на війні
Сьогодні, 17:30
Зеленський отримав «певний меседж» від США
Сьогодні, 17:12