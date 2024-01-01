Сповістили про загибель на війні волинянина Володимира Мар’яша
Сьогодні, 14:26
У Городищенській громаді на Волині сьогодні, 31 травня, попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Мар’яшем.
Про це у фейсбуці повідомила громада.
«Втрачене ще одне молоде життя...» - зазначили у сільраді.
Сьогодні, 31 травня, Городищенська громада прощалася із воїном Володимирем Мар'яшем.
Чин похорону відбувся у Городищі.
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Про це у фейсбуці повідомила громада.
«Втрачене ще одне молоде життя...» - зазначили у сільраді.
Сьогодні, 31 травня, Городищенська громада прощалася із воїном Володимирем Мар'яшем.
Чин похорону відбувся у Городищі.
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