Сповістили про загибель на війні волинянина Володимира Мар’яша

Володимиром Мар’яшем.



Про це у фейсбуці повідомила громада.



«Втрачене ще одне молоде життя...» - зазначили у сільраді.



Сьогодні, 31 травня, Городищенська громада прощалася із воїном Володимирем Мар'яшем.



Чин похорону відбувся у Городищі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Городищенській громаді на Волині сьогодні, 31 травня, попрощалися з військовослужбовцемПро це у фейсбуці повідомила громада.«Втрачене ще одне молоде життя...» - зазначили у сільраді.Сьогодні, 31 травня, Городищенська громада прощалася із воїном Володимирем Мар'яшем.Чин похорону відбувся у Городищі.

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