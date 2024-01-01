Сповістили про загибель на війні волинянина Володимира Мар’яша

Сповістили про загибель на війні волинянина Володимира Мар’яша
У Городищенській громаді на Волині сьогодні, 31 травня, попрощалися з військовослужбовцем Володимиром Мар’яшем.

Про це у фейсбуці повідомила громада.

«Втрачене ще одне молоде життя...» - зазначили у сільраді.

Сьогодні, 31 травня, Городищенська громада прощалася із воїном Володимирем Мар'яшем.

Чин похорону відбувся у Городищі.

Сповістили про загибель на війні волинянина Володимира Мар’яша


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Теги: загиблі, війна
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