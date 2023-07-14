Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради

Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради
НАБУ і САП спільно з Управлінням СБУ в Рівненській області повідомили заступнику голови Рівненської обласної ради про підозру в одержанні від приватного підприємця неправомірної вигоди за «допомогу» із земельним та майновим питаннями.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради

За такі «послуги» посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень.
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України.

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Теги: Рівненська облрада, хабар, посадовець
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