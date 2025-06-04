Кількість випускників на Волині зросла

навчання у школах на Волині завершують понад 20 тисяч юнаків та дівчат.



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Випускників, які закінчують дев'ять класів — 14 670, а одинадцятикласників — 8 832, розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк.



З її слів, кількість випускників цього року, у порівнянні з минулим збільшилась. Зокрема, торік випускників-дев'ятикласників було 13 328, а одинадцятикласників — 8 011.



Серед дев'ятикласників атестати з відзнакою цього року отримає 1 377 учнів. Серед одинадцятикласників "золоті" медалі в 799 учнів, а "срібні" у 210 школярів.



Загалом впродовж 2023-2024 року в області працювало 533 заклади загальної середньої освіти. У 358 із них навчання відбувалося в очній формі, у 142 — в змішаній та 33 школи працювали у дистанційному режимі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього рокуна Волині завершують понад 20 тисяч юнаків та дівчат.Про це пише Суспільне Випускників, які закінчують дев'ять класів — 14 670, а одинадцятикласників — 8 832, розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк.З її слів, кількість випускників цього року, у порівнянні з минулим збільшилась. Зокрема, торік випускників-дев'ятикласників було 13 328, а одинадцятикласників — 8 011.Серед дев'ятикласників атестати з відзнакою цього року отримає 1 377 учнів. Серед одинадцятикласників "золоті" медалі в 799 учнів, а "срібні" у 210 школярів.Загалом впродовж 2023-2024 року в області працювало 533 заклади загальної середньої освіти. У 358 із них навчання відбувалося в очній формі, у 142 — в змішаній та 33 школи працювали у дистанційному режимі.

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