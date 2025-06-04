Кількість випускників на Волині зросла
Сьогодні, 13:05
Цього року навчання у школах на Волині завершують понад 20 тисяч юнаків та дівчат.
Про це пише Суспільне.
Випускників, які закінчують дев'ять класів — 14 670, а одинадцятикласників — 8 832, розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк.
З її слів, кількість випускників цього року, у порівнянні з минулим збільшилась. Зокрема, торік випускників-дев'ятикласників було 13 328, а одинадцятикласників — 8 011.
Серед дев'ятикласників атестати з відзнакою цього року отримає 1 377 учнів. Серед одинадцятикласників "золоті" медалі в 799 учнів, а "срібні" у 210 школярів.
Загалом впродовж 2023-2024 року в області працювало 533 заклади загальної середньої освіти. У 358 із них навчання відбувалося в очній формі, у 142 — в змішаній та 33 школи працювали у дистанційному режимі.
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Про це пише Суспільне.
Випускників, які закінчують дев'ять класів — 14 670, а одинадцятикласників — 8 832, розповіла начальниця обласного управління освіти та науки Наталія Матвіюк.
З її слів, кількість випускників цього року, у порівнянні з минулим збільшилась. Зокрема, торік випускників-дев'ятикласників було 13 328, а одинадцятикласників — 8 011.
Серед дев'ятикласників атестати з відзнакою цього року отримає 1 377 учнів. Серед одинадцятикласників "золоті" медалі в 799 учнів, а "срібні" у 210 школярів.
Загалом впродовж 2023-2024 року в області працювало 533 заклади загальної середньої освіти. У 358 із них навчання відбувалося в очній формі, у 142 — в змішаній та 33 школи працювали у дистанційному режимі.
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