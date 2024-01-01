Одеські шахраї видурили мільйони у довірливих чехів
Сьогодні, 13:44
Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, де громадян Чехії ошукали на 5,5 мільйонів гривень.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.
Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.
Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра. В якості виконавців залучив двох громадян України та шістьох оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації громадян Чехії.
Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.
Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень.
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