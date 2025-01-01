Двоє волинянок - переможниці Радіодиктанту національної єдності - 2025





Вчетверте стала переможницею Радіодиктанту вчителька української мови і літератури Галина Шура з села Комарове Ковельського району. Телефоном жінка розповіла



"Я починала писати цей диктант в лікарні, під кабінетом лікаря, — говорить Галина Шура. — Продовжила написання вже вдома, коли увімкнула запис. Текст мені був цікавий, нескладний і дуже життєвий".



Домогосподарка Ганна Купрійчук з села Дроздні Ковельського району потрапляє у перелік переможців вдруге. Декілька років тому волинянка теж допустила одну помилку.



"Цей текст я вважаю складним, але він актуальний на цей час, — додає жінка. — Деякі слова були для мене незнайомі. Але я завжди була не байдужа до правопису, тому долучаюся до написання Радіодиктанту. Прикро, що зробила одну помилку, треба було довше подумати".



Що відомо про Радіодиктант національної єдності — 2025



Радіодиктант національної єдності – 2025 відбувся 27 жовтня, до Дня української писемності та мови. Найбільший україномовний флешмоб традиційно об’єднав усі континенти спільним написанням Радіодиктанту. Цьогоріч текст Радіодиктанту «Треба жити!» написала письменниця Євгенія Кузнєцова. У прямому ефірі зі студії Українського Радіо його зачитала актриса, народна артистка України Наталія Сумська.



Суспільне транслювало Радіодиктант наживо на всіх платформах: на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, в ефірі телеканалу Суспільне Культура, на ютуб-каналі Українського Радіо.



Загалом на перевірку надійшло понад 11 200 текстів Радіодиктанту, більшість з них електронною поштою, але є і паперові листи, які, зокрема, прислали з Італії, США та Бельгії.

