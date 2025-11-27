Поїзди з Києва до Львова щогодини: УЗ повідомила про зміни
Сьогодні, 15:06
З 14 грудня поїзди з Києва до Львова відправлятимуться щогодини. Про новий графік, встановлений на наступний рік.
Про це повідомила Укрзалізниця, пише LB.ua.
Напямок Київ – Львів – Київ є найпопулярнішим на українській залізниці. Більшість поїздів курсуватимуть цілорічно із кількома винятками в непіковий період.
"Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", – повідомив перевізник.
Тактова система є зручною, оскільки поїзди відправляються в той самий час, і графік легко запам'ятати. Для залізниці теж є перевага: це дозволить розподілити пасажиропотік.
Сьогодні Укрзалізниця презентувала новий графік на наступний рік, який запрацює вже з наступного місяця.
Серед основних змін:
- нові сполучення з Німеччиною: дістатися до країни можна буде з однією пересадкою. Пересадку здійснюватимуть у Холмі і Перемишлі.
- прямий рейс №67/68 Київ – Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.
- Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом.
- з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Відня.
Загалом з’явиться 11 нових поїздів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Укрзалізниця, пише LB.ua.
Напямок Київ – Львів – Київ є найпопулярнішим на українській залізниці. Більшість поїздів курсуватимуть цілорічно із кількома винятками в непіковий період.
"Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", – повідомив перевізник.
Тактова система є зручною, оскільки поїзди відправляються в той самий час, і графік легко запам'ятати. Для залізниці теж є перевага: це дозволить розподілити пасажиропотік.
Сьогодні Укрзалізниця презентувала новий графік на наступний рік, який запрацює вже з наступного місяця.
Серед основних змін:
- нові сполучення з Німеччиною: дістатися до країни можна буде з однією пересадкою. Пересадку здійснюватимуть у Холмі і Перемишлі.
- прямий рейс №67/68 Київ – Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.
- Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом.
- з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Відня.
Загалом з’явиться 11 нових поїздів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поїзди з Києва до Львова щогодини: УЗ повідомила про зміни
Сьогодні, 15:06
Поліцейський, що малює ікони: Роман Хмеляр з Волині відкрив персональну виставку на Закарпатті
Сьогодні, 14:03
Ледь не в'їхав у дерево та припарковані авто: у Луцьку вночі затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:01