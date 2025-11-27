Поїзди з Києва до Львова щогодини: УЗ повідомила про зміни





Про це повідомила Укрзалізниця, пише



Напямок Київ – Львів – Київ є найпопулярнішим на українській залізниці. Більшість поїздів курсуватимуть цілорічно із кількома винятками в непіковий період.



"Тактовий рух – це модель сполучення, за якої поїзди відправляються за чітким повторюваним інтервалом (наприклад, щогодини). Тактовість рейсів притаманна Німеччині, Австрії, Нідерландам та іншим країнам Європи із розвиненою залізничною мережею, а в Україні добре відтестована на Kyiv City Express", – повідомив перевізник.



Тактова система є зручною, оскільки поїзди відправляються в той самий час, і графік легко запам'ятати. Для залізниці теж є перевага: це дозволить розподілити пасажиропотік.



Сьогодні Укрзалізниця презентувала новий графік на наступний рік, який запрацює вже з наступного місяця.



Серед основних змін:



- нові сполучення з Німеччиною: дістатися до країни можна буде з однією пересадкою. Пересадку здійснюватимуть у Холмі і Перемишлі.



- прямий рейс №67/68 Київ – Варшава, що сполучає дві сусідні столиці, отримав у новому графіку 2025-2026 прискорення на більш ніж 2 години.



- Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом.



- з Ужгорода вперше курсуватимуть європейські спальні вагони до Відня.



Загалом з’явиться 11 нових поїздів.

