У грудні на глядачів чекає магія сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі





Про це



«У передноворічній метушні знайдіть час для головного – мистецтва», – йдеться в дописі.



Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.



Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» та музична комедія «Різдвяна ніч» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.



Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистава для дітей, як звично, – у неділю о 12:00.



