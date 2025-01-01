У грудні на глядачів чекає магія сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 16:11
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, прем'єри та концерту, що відбудуться у грудні.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«У передноворічній метушні знайдіть час для головного – мистецтва», – йдеться в дописі.
Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» та музична комедія «Різдвяна ніч» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.
Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистава для дітей, як звично, – у неділю о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«У передноворічній метушні знайдіть час для головного – мистецтва», – йдеться в дописі.
Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.
Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» та музична комедія «Різдвяна ніч» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.
Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистава для дітей, як звично, – у неділю о 12:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські виробники кормів для котів: яку марку вибрати
Сьогодні, 16:28
У грудні на глядачів чекає магія сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі
Сьогодні, 16:11
Росіяни після допиту розстріляли 5 полонених українських бійців біля Зеленого Гаю на Запоріжжі
Сьогодні, 15:54
Поїзди з Києва до Львова щогодини: УЗ повідомила про зміни
Сьогодні, 15:06