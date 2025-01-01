У грудні на глядачів чекає магія сцени: що покажуть у Волинському драмтеатрі

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав, прем'єри та концерту, що відбудуться у грудні.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«У передноворічній метушні знайдіть час для головного – мистецтва», – йдеться в дописі.

Артисти запрошують поціновувачів театрального мистецтва на комедії, драми та концерт, а найменших глядачів – на казкові історії.

Концерт «Теплий вертеп. Пісні зими» та музична комедія «Різдвяна ніч» розпочнуться о 18.00, інші події на основній сцені чекатимуть глядачів о 17:00.

Камерна сцена запрошує на перегляд о 18:00, зокрема, в Театрі в укритті відбудеться показ прем'єри «Ідеальний раб». Вистава для дітей, як звично, – у неділю о 12:00.
