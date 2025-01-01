Луцьк попрощався з Героями Олександром Веремчуком та Костянтином Голубом
Сьогодні, 16:23
Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали Героїв Олександра Веремчука та Костянтина Голуба, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників.
Про це повідомили у пресслужжбі Луцької міської ради.
Веремчук Олександр Петрович (31.03.1970 року народження) загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Просяна Дніпропетровської області.
Голуб Костянтин Аполлінарійович (22.06.1976 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
