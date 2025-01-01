Луцьк попрощався з Героями Олександром Веремчуком та Костянтином Голубом

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали Героївта, які загинули, захищаючи Україну від російських загарбників.Про це повідомили у пресслужжбі Луцької міської ради.Веремчук Олександр Петрович (31.03.1970 року народження) загинув 18 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Просяна Дніпропетровської області.Голуб Костянтин Аполлінарійович (22.06.1976 року народження) загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Дворічанське Харківської області.Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.