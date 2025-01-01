Путін на тлі мирних перемовин заявив, що бойові дії зупиняться, якщо ЗСУ покинуть території, які займають

володимир путін оголосив, що бойові дії на території України могли б закінчитися у разі, якщо Сили оборони відійдуть від територій, які займають. Водночас москва буцімто погоджується, що мирний план США може стати основою майбутніх домовленостей.



Про це він заявив під час власної пресконференції, пише



«Ми досі отримуємо заходи про зупинення бойових дій там, там, там. Війська України підуть із територій, які вони займають, ось тоді й припиняться бойові дії. Не підуть — ми доб'ємося цього збройним шляхом», — заявив путін.



Він також прокоментував мирний план Вашингтона. За його словами, «проєктів договору» не було, натомість був «перелік питань», які пропонували обговорити.



Путін розповів, що ще до його серпневого візиту на Аляску, російська сторона говорила про це з Вашингтоном, після чого і виник перелік на 28 пунктів.



Після цього його передали москві, а також Вашингтон і Київ зустрілися на перемовини у Женеві.



«Загалом ми погоджуємося, що це (мирний план США — ред.) може лягти в основу майбутніх домовленостей», — заявив путін та додав, що Вашингтон «у чомусь» враховує позицію кремля.



Як зазначив глава рф, наступного тижня американська делегація прибуде до москви з візитом.



Про мирний план США



Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала мирний план щодо війни росії проти України. Медіа писали, що над планом Вашингтон працював разом із москвою, тоді як Україну та ЄС до цього не залучали.



Офіційно цього плану ще не представляли, його оприлюднили лише медіа, покликаючись на джерела. Спершу повідомляли, що він містив 28 пунктів. Серед них такі: від України вимагатимуть поступитися рештою Донбасу; удвічі скоротити чисельність ЗСУ; заморозити лінію боєзіткнення в Запорізькій та Херсонській областях; визнати російську мову державною. Також план передбачає зняття з росії санкцій і припинення розслідувань щодо воєнних злочинів російських військових.



Однак представники Сполучених Штатів та України після обговорень у Женеві підготували доопрацьований рамковий документ.



Financial Times, покликаючись на власні джерела, писало, що новий мирний план скоротили із 28 пунктів до 19. За інформацією видання, у новій версії врахували контрпропозицію Великої Британії, Німеччини та Франції щодо обмеження армії. Так, у документі нібито пропонується встановити обмеження у 800 тисяч військових.



Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що оновлена версія проєкту мирного плану не містить усіх 28 пунктів, які були раніше. Він також припустив, що тепер пропозиція «може стати працездатною».

