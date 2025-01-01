Коли засвітять головні ялинки Луцька





Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук на черговому засіданні сесії міськради у середу, 26 листопада, пише



Інші ж ялинки у мікрорайонах міста прикрасять на декілька днів пізніше, оскільки працівників не вистачає — частину робітників КП «Луцьксвітло» мобілізували. Але закінчити роботи мають до 22 грудня.



Зараз комунальники перевіряють гірлянди на справність, повідомив у коментарі misto.media директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.



Минулого року експерти обстежували ялинки на Театральному майдані, які традиційно прикрашають до свят. Стан дерев був вкрай незадовільним. Вони нерівномірно розвинуті та заважають одне одному через те, що ростуть поруч. На них багато сухих і покручених гілок. Тож фахівці радили дати ялинкам перепочинок.



Цьогоріч стан ялинок не змінився, вони й далі будуть руйнуватися, зазначає очільниця відділу екології міськради Оксана Лисак.



Лучани ж кажуть, що до свят прикрашати дерева треба. Дехто пропонує альтернативу: прикрасити інші ялинки в центрі міста або ж встановити штучні, бо зовнішній вигляд центрального тріо дерев не дуже привабливий.



Більше коментарів містян дивіться у відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральне тріо ялинок у Луцьку планують прикрасити до дня святого Миколая.Про це повідомив мер Луцькана черговому засіданні сесії міськради у середу, 26 листопада, пише misto.media Інші ж ялинки у мікрорайонах міста прикрасять на декілька днів пізніше, оскільки працівників не вистачає — частину робітників КП «Луцьксвітло» мобілізували. Але закінчити роботи мають до 22 грудня.Зараз комунальники перевіряють гірлянди на справність, повідомив у коментарі misto.media директор КП «Луцьксвітло»Минулого року експерти обстежували ялинки на Театральному майдані, які традиційно прикрашають до свят. Стан дерев був вкрай незадовільним. Вони нерівномірно розвинуті та заважають одне одному через те, що ростуть поруч. На них багато сухих і покручених гілок. Тож фахівці радили дати ялинкам перепочинок.Цьогоріч стан ялинок не змінився, вони й далі будуть руйнуватися, зазначає очільниця відділу екології міськради Оксана Лисак.Лучани ж кажуть, що до свят прикрашати дерева треба. Дехто пропонує альтернативу: прикрасити інші ялинки в центрі міста або ж встановити штучні, бо зовнішній вигляд центрального тріо дерев не дуже привабливий.Більше коментарів містян дивіться у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію