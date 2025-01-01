Українські виробники кормів для котів: яку марку вибрати





Клуб 4 Лапи (Club 4 Paws)

Club 4 Paws — один з найвідоміших українських брендів преміумкатегорії. Він пропонує сухі й вологі раціони, доступні в більшості зоомагазинів.



Основні лінійки:



1. для кошенят;



2. для дорослих котів;



3. для стерилізованих тварин;



4. антиалергенні формули;



5.



Раціони збалансовані білками, жирами та мінералами. Є широкий вибір смаків, у тому числі курка, індичка, кролик, ягня, лосось. Корми цього бренду підходять для щоденного годування і вважаються одним з найкращих виборів у співвідношенні «ціна–якість».



Оптиміл (Optimeal)

Optimeal — український бренд, який активно представлений і на ринку ЄС. Торгова марка пропонує корми преміальної категорії, у яких акцент зроблений на користі. Формати раціонів — сухі і вологі.



Основні лінійки:



1. для котів різного віку й кошенят;



2. для тварин після стерилізації;



3. гіпоалергенні рецептури;



4. корми з підвищеним вмістом м'яса.



Продукція Optimeal має високий вміст м'яса, а також функціональні інгредієнти: пребіотики, антиоксиданти, рослинні екстракти для підтримки імунітету.



Мяу! (Miau!)

Мяу! — один з бюджетних українських кормів, представлений у багатьох супермаркетах. Бренд пропонує раціони для кошенят і дорослих тварин, а також різні варіанти смаків: курка, індичка, кролик, телятина, риба. Корм доступний у сухому та вологому форматах.



Корми Мяу! — це базовий щоденний раціон для невибагливих тварин, які не мають специфічних харчових потреб.



На що орієнтуватися під час вибору корму

Завдяки різноманіттю лінійок і покращеним рецептурам вітчизняних кормів буде нескладно підібрати раціон для хатнього улюбленця будь-якого віку і з особливими потребами. Широкий асортимент такої продукції є в маркеті повсякденних штук Маудау.



Підбір корму для котів має базуватися на декількох критеріях:



1. вік тварини — кошеня, доросла чи літня тварина;



2. стан здоров'я — чи є алергії, чутливість травлення, чи потрібні особливі дієти;



3. спосіб життя та активність;



4. наявність стерилізації, адже це впливає на харчові потреби.



Якщо раціон тварині більше не підходить чи ви просто волієте його змінити, бажано порадитися з ветеринаром. Новий корм потрібно вводити поступово, зазвичай упродовж 7–10 днів — це потрібно для того, щоб уникнути проблем з травленням.

