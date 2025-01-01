Українські виробники кормів для котів: яку марку вибрати

Корми для котів українського виробництва стали гідною альтернативою закордонній продукції. Окремі марки навіть перевершують відомі європейські бренди. Головна причина — поєднання якості та доступності. Бренди дотримуються світових стандартів якості, а локальне виробництво дає змогу зменшувати логістичні витрати та забезпечувати швидке постачання. У статті розкажемо про товари найбільш популярних українських торгових марок.

Клуб 4 Лапи (Club 4 Paws)


Club 4 Paws — один з найвідоміших українських брендів преміумкатегорії. Він пропонує сухі й вологі раціони, доступні в більшості зоомагазинів.

Основні лінійки:

1. для кошенят;

2. для дорослих котів;

3. для стерилізованих тварин;

4. антиалергенні формули;

5. корм 4 лапи для котів з чутливим травленням.

Раціони збалансовані білками, жирами та мінералами. Є широкий вибір смаків, у тому числі курка, індичка, кролик, ягня, лосось. Корми цього бренду підходять для щоденного годування і вважаються одним з найкращих виборів у співвідношенні «ціна–якість».

Оптиміл (Optimeal)


Optimeal — український бренд, який активно представлений і на ринку ЄС. Торгова марка пропонує корми преміальної категорії, у яких акцент зроблений на користі. Формати раціонів — сухі і вологі.

Основні лінійки:

1. для котів різного віку й кошенят;

2. для тварин після стерилізації;

3. гіпоалергенні рецептури;

4. корми з підвищеним вмістом м'яса.

Продукція Optimeal має високий вміст м'яса, а також функціональні інгредієнти: пребіотики, антиоксиданти, рослинні екстракти для підтримки імунітету.

Мяу! (Miau!)


Мяу! — один з бюджетних українських кормів, представлений у багатьох супермаркетах. Бренд пропонує раціони для кошенят і дорослих тварин, а також різні варіанти смаків: курка, індичка, кролик, телятина, риба. Корм доступний у сухому та вологому форматах.

Корми Мяу! — це базовий щоденний раціон для невибагливих тварин, які не мають специфічних харчових потреб.

На що орієнтуватися під час вибору корму


Завдяки різноманіттю лінійок і покращеним рецептурам вітчизняних кормів буде нескладно підібрати раціон для хатнього улюбленця будь-якого віку і з особливими потребами. Широкий асортимент такої продукції є в маркеті повсякденних штук Маудау.

Підбір корму для котів має базуватися на декількох критеріях:

1. вік тварини — кошеня, доросла чи літня тварина;

2. стан здоров'я — чи є алергії, чутливість травлення, чи потрібні особливі дієти;

3. спосіб життя та активність;

4. наявність стерилізації, адже це впливає на харчові потреби.

Якщо раціон тварині більше не підходить чи ви просто волієте його змінити, бажано порадитися з ветеринаром. Новий корм потрібно вводити поступово, зазвичай упродовж 7–10 днів — це потрібно для того, щоб уникнути проблем з травленням.

