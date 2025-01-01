Українські виробники кормів для котів: яку марку вибрати
Корми для котів українського виробництва стали гідною альтернативою закордонній продукції. Окремі марки навіть перевершують відомі європейські бренди. Головна причина — поєднання якості та доступності. Бренди дотримуються світових стандартів якості, а локальне виробництво дає змогу зменшувати логістичні витрати та забезпечувати швидке постачання. У статті розкажемо про товари найбільш популярних українських торгових марок.
Club 4 Paws — один з найвідоміших українських брендів преміумкатегорії. Він пропонує сухі й вологі раціони, доступні в більшості зоомагазинів.
Основні лінійки:
1. для кошенят;
2. для дорослих котів;
3. для стерилізованих тварин;
4. антиалергенні формули;
5. корм 4 лапи для котів з чутливим травленням.
Раціони збалансовані білками, жирами та мінералами. Є широкий вибір смаків, у тому числі курка, індичка, кролик, ягня, лосось. Корми цього бренду підходять для щоденного годування і вважаються одним з найкращих виборів у співвідношенні «ціна–якість».
Optimeal — український бренд, який активно представлений і на ринку ЄС. Торгова марка пропонує корми преміальної категорії, у яких акцент зроблений на користі. Формати раціонів — сухі і вологі.
Основні лінійки:
1. для котів різного віку й кошенят;
2. для тварин після стерилізації;
3. гіпоалергенні рецептури;
4. корми з підвищеним вмістом м'яса.
Продукція Optimeal має високий вміст м'яса, а також функціональні інгредієнти: пребіотики, антиоксиданти, рослинні екстракти для підтримки імунітету.
Мяу! — один з бюджетних українських кормів, представлений у багатьох супермаркетах. Бренд пропонує раціони для кошенят і дорослих тварин, а також різні варіанти смаків: курка, індичка, кролик, телятина, риба. Корм доступний у сухому та вологому форматах.
Корми Мяу! — це базовий щоденний раціон для невибагливих тварин, які не мають специфічних харчових потреб.
Завдяки різноманіттю лінійок і покращеним рецептурам вітчизняних кормів буде нескладно підібрати раціон для хатнього улюбленця будь-якого віку і з особливими потребами. Широкий асортимент такої продукції є в маркеті повсякденних штук Маудау.
Підбір корму для котів має базуватися на декількох критеріях:
1. вік тварини — кошеня, доросла чи літня тварина;
2. стан здоров'я — чи є алергії, чутливість травлення, чи потрібні особливі дієти;
3. спосіб життя та активність;
4. наявність стерилізації, адже це впливає на харчові потреби.
Якщо раціон тварині більше не підходить чи ви просто волієте його змінити, бажано порадитися з ветеринаром. Новий корм потрібно вводити поступово, зазвичай упродовж 7–10 днів — це потрібно для того, щоб уникнути проблем з травленням.
