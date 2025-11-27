Росіяни після допиту розстріляли 5 полонених українських бійців біля Зеленого Гаю на Запоріжжі
Сьогодні, 15:54
За даними аналітичного проєкту DeepState, російські загарбники біля населеного пункту Зелений Гай Запорізької області розстріляли 5-х військових Сил оборони.
Про це повідомляє DeepState, пише Українська правда.
"Західніше Зеленого Гаю кацапи розстріляли 5 військовополонених бійців Сил оборони України. Ворог продовжує "класти" на всі норми міжнародного права, демонструючи всі аспекти своєї біосмітєвої міні-цивілізації", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, російські окупанти взяли в полон українських військових у посадці, поклали їх в один ряд, а після допиту розстріляли.
У повідомленні не говориться, коли це сталося.
Нагадаємо, що 19 листопада в Покровському районі Донеччини російські окупанти розстріляли п'ятьох беззбройних полонених українських військових.
