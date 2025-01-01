Померла лікарка, яка все життя віддала Луцькому пологовому будинку

Левчук Ганна Євстахіївна, яка все своє професійне життя віддала пологовому відділенню Луцького клінічного пологового будинку.



Про це



"В серцях тих, хто співпрацював та спілкувався з Ганною Євстахіївною, залишиться світла пам'ять про неї. Колектив медичного закладу глибоко сумує у зв'язку зі смертю Ганни Євстахіївни, та висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам'ять!



Пішла з життя лікар-акушер-гінеколог, яка все своє професійне життя віддала пологовому відділенню Луцького клінічного пологового будинку.Про це повідомили на сторінці медичної установи у фейсбуці."В серцях тих, хто співпрацював та спілкувався з Ганною Євстахіївною, залишиться світла пам'ять про неї. Колектив медичного закладу глибоко сумує у зв'язку зі смертю Ганни Євстахіївни, та висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

