Померла лікарка, яка все життя віддала Луцькому пологовому будинку
Сьогодні, 13:29
Пішла з життя лікар-акушер-гінеколог Левчук Ганна Євстахіївна, яка все своє професійне життя віддала пологовому відділенню Луцького клінічного пологового будинку.
Про це повідомили на сторінці медичної установи у фейсбуці.
"В серцях тих, хто співпрацював та спілкувався з Ганною Євстахіївною, залишиться світла пам'ять про неї. Колектив медичного закладу глибоко сумує у зв'язку зі смертю Ганни Євстахіївни, та висловлює щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлої. Вічна пам'ять!
Коментарі 0
