На Волині на перехресті трас зіткнулися дві вантажівки

На Волині на перехресті трас зіткнулися вантажівки: постраждало двоє людей.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 26 листопада, близько 18:40 на перехресті доріг «Маневичі–Луцьк» та «Київ–Ковель–Ягодин», неподалік села Оконськ Камінь-Каширського району.Водій вантажівки Mercedes-Benz не надав переваги іншому вантажному транспортному засобу Volvo, що рухався головною дорогою, у результаті чого відбулося зіткнення.Водій та пасажир вантажівки, яка виїжджала на перехрестя, отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Їх госпіталізували до лікарні. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та медики.Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані обставини цієї автопригоди.