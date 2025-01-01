На Волині на перехресті трас зіткнулися дві вантажівки
Сьогодні, 12:50
На Волині на перехресті трас зіткнулися вантажівки: постраждало двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 26 листопада, близько 18:40 на перехресті доріг «Маневичі–Луцьк» та «Київ–Ковель–Ягодин», неподалік села Оконськ Камінь-Каширського району.
Водій вантажівки Mercedes-Benz не надав переваги іншому вантажному транспортному засобу Volvo, що рухався головною дорогою, у результаті чого відбулося зіткнення.
Водій та пасажир вантажівки, яка виїжджала на перехрестя, отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Їх госпіталізували до лікарні. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та медики.
Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані обставини цієї автопригоди.
Фото - ілюстративне.
