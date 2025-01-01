На Волині на перехресті трас зіткнулися дві вантажівки

На Волині на перехресті трас зіткнулися дві вантажівки
На Волині на перехресті трас зіткнулися вантажівки: постраждало двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 26 листопада, близько 18:40 на перехресті доріг «Маневичі–Луцьк» та «Київ–Ковель–Ягодин», неподалік села Оконськ Камінь-Каширського району.

Водій вантажівки Mercedes-Benz не надав переваги іншому вантажному транспортному засобу Volvo, що рухався головною дорогою, у результаті чого відбулося зіткнення.

Водій та пасажир вантажівки, яка виїжджала на перехрестя, отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Їх госпіталізували до лікарні. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група та медики.

Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з'ясовані обставини цієї автопригоди.

Фото - ілюстративне.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла лікарка, яка все життя віддала Луцькому пологовому будинку
Сьогодні, 13:29
Ледь не в'їхав у дерево та припарковані авто: у Луцьку вночі затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:01
На Волині на перехресті трас зіткнулися дві вантажівки
Сьогодні, 12:50
На Волині зник безвісти 61-річний чоловік
Сьогодні, 12:44
Німеччина готує секретний план на випадок війни з росією
Сьогодні, 12:41
Медіа
відео
1/8