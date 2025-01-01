Німеччина готує секретний план на випадок війни з росією

війни з росією.



Про це повідомляє



План на 1200 сторінок розробляється спільно із союзниками по НАТО та описує, як у разі війни з росією до 800 000 військових країн НАТО мають бути перекинуті на схід, до кордонів з росією.



План деталізує маршрути — порти, річки, залізниці, дороги — якими має здійснюватися перекидання, а також логістику: постачання, охорона, захист, координацію.



Підкреслюється, що війна сьогодні — не лише про зброю чи кількість солдатів, але й про логістику, інфраструктуру, мобільність, координацію між армією, цивільними службами й державними інституціями.



У плані описуються "вузькі місця", які необхідно ще вирішити.



НАТО розглядає розробку цього плану, як один із елементів стримування від нападу на себе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина розробляє секретний план перекидання 800 тисяч військовослужбовців НАТО на випадокПро це повідомляє WSJ План на 1200 сторінок розробляється спільно із союзниками по НАТО та описує, як у разі війни з росією до 800 000 військових країн НАТО мають бути перекинуті на схід, до кордонів з росією.План деталізує маршрути — порти, річки, залізниці, дороги — якими має здійснюватися перекидання, а також логістику: постачання, охорона, захист, координацію.Підкреслюється, що війна сьогодні — не лише про зброю чи кількість солдатів, але й про логістику, інфраструктуру, мобільність, координацію між армією, цивільними службами й державними інституціями.У плані описуються "вузькі місця", які необхідно ще вирішити.НАТО розглядає розробку цього плану, як один із елементів стримування від нападу на себе.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію