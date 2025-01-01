Німеччина готує секретний план на випадок війни з росією

Німеччина розробляє секретний план перекидання 800 тисяч військовослужбовців НАТО на випадок війни з росією.

Про це повідомляє WSJ.

План на 1200 сторінок розробляється спільно із союзниками по НАТО та описує, як у разі війни з росією до 800 000 військових країн НАТО мають бути перекинуті на схід, до кордонів з росією.

План деталізує маршрути — порти, річки, залізниці, дороги — якими має здійснюватися перекидання, а також логістику: постачання, охорона, захист, координацію.

Підкреслюється, що війна сьогодні — не лише про зброю чи кількість солдатів, але й про логістику, інфраструктуру, мобільність, координацію між армією, цивільними службами й державними інституціями.

У плані описуються "вузькі місця", які необхідно ще вирішити.

НАТО розглядає розробку цього плану, як один із елементів стримування від нападу на себе.

Теги: НАТО, Україна
