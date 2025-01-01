У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала від російської ракети

У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала від російської ракети
Опублікували трагічну новину про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль.

Про це повідомив Тернопільський міський голова Сергій Надал у телеграмі.

Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. «Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни», - зазначив мер Тернополя.

Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя.

«Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе», - додав Сергій Надал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Німеччина готує секретний план на випадок війни з росією
Сьогодні, 12:41
Посмертні нагороди Героїв із Луцька отримали рідні
Сьогодні, 12:14
У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала від російської ракети
Сьогодні, 11:30
Україна не прийме жодного «визнання» окупації території. Це наші «червоні лінії», - ОП
Сьогодні, 11:14
ДБР ідентифікувало бурята, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини
Сьогодні, 11:05
Медіа
відео
1/8