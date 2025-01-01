У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала від російської ракети

Опублікували трагічну новину про смерть ще однієї дитини відПро це повідомив Тернопільський міський головау телеграмі.Маленька, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. «Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни», - зазначив мер Тернополя.Дев'ять днів тому«Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе», - додав Сергій Надал.