У лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала від російської ракети
Сьогодні, 11:30
Опублікували трагічну новину про смерть ще однієї дитини від ракетної атаки на Тернопіль.
Про це повідомив Тернопільський міський голова Сергій Надал у телеграмі.
Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. «Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни», - зазначив мер Тернополя.
Дев'ять днів тому ракети влучили у два житлові будинки Тернополя.
«Сьогодні біль цієї трагедії повертається знову – ще одне дитяче життя забрала війна. Світла пам'ять Адріані. Щиро співчуваємо родині. Нехай Бог дає вам сили пережити це горе», - додав Сергій Надал.
