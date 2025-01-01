Посмертні нагороди Героїв із Луцька отримали рідні

Ігор Поліщук вручив рідним загиблих захисників посмертні державні нагороди.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Від себе особисто та від усієї Луцької громади мер висловив присутнім щирі співчуття з приводу загибелі їхніх рідних.



Ордени “За мужність ІІІ ступеня” (посмертно) отримали рідні старших солдатів Березовського Олега Вікторовича та Шевякіна Максима Петровича, сержанта Бурика Олександра Миколайовича, головного сержанта Іванова Дмитра Васильовича, а також — солдатів Морозова Олександра Степановича, Олексюка Сергія Володимировича, Базиляна Максима Вадимовича, Корніюка Тараса Анатолійовича, Бузана Дмитра Павловича.



Медаллю “За хоробрість в бою” нагородили солдата Горбача Сергія Володимировича, а медаллю “За військову службу Україні” — солдата Грицюка Андрія Юрійовича. Посмертні нагороди Героїв отримали батьки, дружини та діти.



«Вічна пам’ять, честь та шана загиблим Героям! Співчуття та повага їхнім рідним!» - зазначили у міськраді.





