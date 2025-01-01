На Волині зник безвісти 61-річний чоловік

На Волині зник безвісти 61-річний чоловік
Поліція розшукує безвісти зниклого 61-річного волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження  Токаря Анатолія Васильовича, 15 вересня 1964 року народження,  жителя  села Судче, Любешівського району. Чоловік  26 листопада 2025 року, в період часу з 16:30 по 18:30, пішов з соціально-медичної установи, що у селищі Голоби. Де перебуває зараз – невідомо.   

Прикмети: ріст 180-185 см, на вигляд 60-70 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке.

Був одягнений: у  чорне довге пальто, спортивні штани темного кольору та тапці (крокси)

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування розшукуваного,  повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424", - наголошують у поліції.


