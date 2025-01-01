Ледь не в'їхав у дерево та припарковані авто: у Луцьку вночі затримали п'яного водія

У Луцьку виявили нетверезого водія, який ледь не спричинив ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вночі патрульні отримали повідомлення від небайдужого громадянина, який розповів, що водій Volkswagen заїхав у кущі та застряг у дворі одного з будинків Луцька. Заявник допоміг чоловікові вибратися, проте одразу помітив у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Після того як авто вдалося виштовхати, керманич продовжив рух. Чоловік за кермом здійснював небезпечні маневри та ледве не вчинив зіткнення з деревом і припаркованими транспортними засобами.Патрульні оперативно прибули на місце та виявили водія, на якого вказав заявник. Кермувальник припаркував авто на тротуарі з порушенням ПДР. Під час спілкування інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіку запропонували пройти огляд у встановленому законом порядку, однак він категорично відмовився.Поліцейські відсторонили чоловіка від керування та склали відповідні адміністративні матеріали.