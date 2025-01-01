Україна не прийме жодного «визнання» окупації території. Це наші «червоні лінії», - ОП





Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав радник глави Офісу Президента Олександр Бевз, інформує



За його словами, жодні визнання окупованих територій російськими Україна не прийме.



"Україна неодноразово говорила, що жодних змін до Конституції чи жодних фіксацій, визнання окупації не може бути. Це ті червоні лінії, які окреслив український народ. Це саме і є та міна, якщо вона буде закладена в договорі або в будь-який інший документ, то легітимність цього документу одразу буде підірвана. Оскільки це не буде сприйнято, зокрема, власне, найважливішим суб'єктом –– українськими захисниками й захисницями. Тому, відповідно, це неможливо", - наголосив Бевз.



Представник ОП заявив, що територіальне питання залишається найскладнішим і воно досі (перебуває - ред.) в периметрі обговорення.



Обговорення "мирного плану" зі США



Бевз пояснив, що завданням на переговорах є переконати всіх представників американської делегації, з якими українська сторона працює, в тому, що кінцевий план має призвести до стійкого миру. А чутливі питання щодо територій обговорюватимуть на рівні лідерів.



Бевз закликав бути дуже обережними з використанням термінів "обміни територіями", чи "відхід з якихось територій", чи "поступки в питаннях територій".



"Бо це створює одразу відчуття, що Україна має віддати щось, що Росія ще не завоювала військовим шляхом. Дуже чітка позиція української делегації полягає в кількох речах, і одна з них –– те, що остаточні рішення по територіях буде приймати виключно Президент на рівні лідерів. Ніколи ніхто не був більше уповноважений там щось погоджувати саме в цьому найчутливішому питанні для українського суспільства", - пояснив він.



Мирний план США



У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.



Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.



Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.



Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.



За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.



Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.



25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

