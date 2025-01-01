ДБР ідентифікувало бурята, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини

ДБР повідомило про підозру в сексуальному насильстві черговому російському військовослужбовцю.Про це повідомляє ДБР у телеграмі.Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю рф ута інших порушеннях законів та звичаїв війни.ДБР у взаємодії з ДКР Національної поліції України встановило, що під час тимчасової окупації Київської області у березні 2022 року військовослужбовець країни-агресора вчинив сексуальне насильство стосовно місцевої мешканки.Слідчі провели значний обсяг роботи, щоб встановити особу ґвалтівника. Зокрема, проаналізували дані мобільних операторів щодо 1,5 тисячі російських абонентів, які перебували на території Київщини. Також Бюро зібрало та вивчило інформацію з відкритих джерел, щоб встановити росіян, які заходили на територію України. OSINT-дослідження дозволили визначити власників російських номерів, після чого потерпіла впізнала злочинця на фото.Ним виявився військовослужбовець 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної зірки бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу зс рф (військова частина 69647 с. Кяхта, Республіка Бурятія). Більше того, ця особа до того як стати до лав агресорів працювала лікарем.Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.