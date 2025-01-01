Обличчя незламних: одеські рятувальники щодня долають наслідки обстрілів

У мережі опублікували світлини одеських рятувальників, які щодень долаютьПро це у телеграмі повідомляє ДСНС.Обличчя незламних: після чергових російських обстрілів одеські вогнеборці знову стали щитом для міста, що не схиляє голову.«Вони йдуть туди, звідки всі біжать. Вони гасять полум’я, яке народжується з ненависті ворога. Вони рятують життя, тримаючи в руках лише ліхтар, шланг і незламну віру. Саме так виглядає справжня відвага! Дякуємо, наші Надзвичайні, за вашу титанічну роботу, за кожен крок назустріч небезпеці, за мужність, що надихає й об’єднує», - йдеться у повідомленні.