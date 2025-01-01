У Луцьку біля «Там Таму» збудують два багатоквартирні будинки по 24 поверхи





Відповідний проєкт детального плану території в межах вулиць Сухомлинського, В’ячеслава Чорновола та проспекту Соборності у м. Луцьку депутати погодили у середу, 26 листопада, під час чергової сесії міськради, пише



Ухвалене рішення дасть змогу впорядкувати забудову території, зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення.



Що хочуть збудувати



Детальний план території передбачає будівництво торгового комплексу під назвою Tower City з житловими приміщеннями.



Забудовник хоче звести два багатоквартирні будинки по 24 поверхи з окремою площею під комерційні приміщення та підземним паркінгом, розповів під час сесії директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головний архітектор Веніамін Туз.



Планують, що комплекс нараховуватиме 19,5 тис. метрів квадратних житлової площі: будуть 22 однокімнатні квартири та 348 квартир із двома та більше кімнатами.



У комплексі зможуть проживати 745 людей.



Близько 5 тис. метрів квадратних — площа комерційних приміщень.



Також планують облаштувати паркінг для 900 автівок:



430 нових машиномісць на підземному двоповерховому паркінгу;



понад 370 паркомісць — біля будівлі.



Громадські слухання відбулися цьогоріч у липні, де за результатами обговорення вирішили підтримати цей проєкт та звіт про його стратегічну екологічну оцінку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу гіпермаркету «Там Там», у межах вулиць Сухомлинського, В’ячеслава Чорновола та проспекту Соборності, можуть звести житловий комплекс на 24 поверхи, а також облаштувати наземну і дворівневу підземну парковки на 900 місць.Відповідний проєкт детального плану території в межах вулиць Сухомлинського, В’ячеслава Чорновола та проспекту Соборності у м. Луцьку депутати погодили у середу, 26 листопада, під час чергової сесії міськради, пише misto.media Ухвалене рішення дасть змогу впорядкувати забудову території, зазначено у пояснювальній записці до проєкту рішення.Детальний план території передбачає будівництво торгового комплексу під назвою Tower City з житловими приміщеннями.Забудовник хоче звести два багатоквартирні будинки по 24 поверхи з окремою площею під комерційні приміщення та підземним паркінгом, розповів під час сесії директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головний архітекторПланують, що комплекс нараховуватиме 19,5 тис. метрів квадратних житлової площі: будуть 22 однокімнатні квартири та 348 квартир із двома та більше кімнатами.У комплексі зможуть проживати 745 людей.Близько 5 тис. метрів квадратних — площа комерційних приміщень.Також планують облаштувати паркінг для 900 автівок:430 нових машиномісць на підземному двоповерховому паркінгу;понад 370 паркомісць — біля будівлі.Громадські слухання відбулися цьогоріч у липні, де за результатами обговорення вирішили підтримати цей проєкт та звіт про його стратегічну екологічну оцінку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію