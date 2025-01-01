У бою на Луганщині загинув 22-річний лучанин Богдан Чепела

До Луцька надійшла скорботна звістка про загибель у бою на Луганщині 22-річного військовослужбовцяПро це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Чепела Богдан Анатолійович, 20.06.2003 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду номера обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки 3 штурмової роти 1 штурмового батальйону», - зазначив мер Луцька.Солдат Чепела Богдан Анатолійович загинув 12 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоєгорівка Луганської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - додав Ігор Поліщук.