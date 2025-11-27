Представляючи «мирний план», Дрісколл лякав європейців накопиченням Росією ракет, – NYT

Ден Дрісколл під час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив європейським дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.



Про це повідомляє The New York Times із посиланням на європейських чиновників, пише



За даними джерел видання, минулого тижня в Києві були присутні європейські дипломати, щоб послухати, як адміністрація президента США Дональда Трампа представить свій "мирний план".



Джерела повідомили, що Дрісколл заявив, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну майже так швидко, як тільки могла їх виробляти. Але, за його словами, зараз Росія виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.



Європейські чиновники зазначили, що натяк був очевидним: необхідне швидке врегулювання через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі.



NYT пише, що хоча "вважається малоймовірним, що Росія значно сповільнить виробництво зброї навіть у разі закінчення війни, припинення конфлікту може позбавити Москву потенційного виправдання для запуску ракет або дронів по іншій європейській країні".



Західні чиновники, які взяли участь у зустрічі з Дрісколлом і поспілкувалися з NYT, назвали російське нарощування військової сили тривожним і заявили, що його попередження викликало резонанс.



"Традиційно США, швидше за все, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для об'єкта російської агресії.



Нова динаміка у виробництві ракет в Москві стала фоном для останніх зусиль адміністрації Трампа з припинення війни, які тривають і цього тижня, коли Дрісколл готується повернутися до Києва для подальших переговорів.



Дрісколл, соратник віцепрезидента Джей Ді Венса, який став несподіваним лідером американської дипломатії, буде обговорювати мирну пропозицію, яка зазнала значних змін після спротиву з боку України та Європи.



Але аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні і що Україна повинна незабаром погодитися на укладення миру, залишається в силі", - йдеться в повідомленні.



Оцінка США, що Москва накопичує ракети, яка підтверджується даними українських військових та розрахунками аналітиків, свідчить про важливу зміну в російській оборонній промисловості.



Аналітики зазначають, що Росія може використати свої запаси для руйнування і без того пошкодженої енергетики України.



Вони також зазначають, що Росія може погрожувати ракетними або дронними атаками на інші європейські країни.



За даними аналізу даних військово-повітряних сил, проведеного The Times, минулого року Росія випустила по Україні 2061 крилату і балістичну ракету, а цього року планує випустити ще більше.



Але навіть при зростаючій інтенсивності обстрілів у Росії залишаються сотні додаткових ракет на складах.



"Запуски не встигають за виробництвом", — сказав Фабіан Гофман, експерт з ракетної зброї з Університету Осло, який стежить за війною в Україні.



За словами , експерта з ракетної зброї з Університету Осло, який стежить за війною в Україні, Фабіана Гофмана, Росія може поповнювати запаси на випадок непередбачених обставин, таких як військовий конфлікт за межами України, або для посилення тиску на Київ.



Балістичні ракети вже запускаються в Україну з більшою швидкістю, ніж Україна може забезпечити два типи перехоплювачів, здатних їх збивати: американські Patriot і французькі та італійські ракети SAMP/T.



Ця тенденція, каже Гофман, вказує на момент, коли Україна залишиться без перехоплювачів для захисту Києва. "Це викликає велике занепокоєння" у тих, хто стежить за кількістю ракет, додав він.



Хоча Дрісколл, можливо, назвав зростання запасів ракет причиною, через яку Україна повинна закінчити війну, Гофман попередив, що запаси Росії тільки зростуть, якщо бойові дії припиняться.



"Якщо Росія вийде переможницею з цієї війни, вона може відчути себе дуже сміливою в майбутньому і мати величезні запаси далекобійної зброї", – сказав він.



ЗМІ повідомляли, що Дрісколл під час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив українським посадовцям про "нависаючу загрозу поразки" і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триватимуть далі.



Також ЗМІ дізналися, що у російській переговорній команді хотіли, щоб Віткофф подав "мирний план" РФ як придуманий США.



25 листопада Трамп заявив, що доручив Віткоффу й Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.



На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.



За даними CNN, США та Україна ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр Сухопутних військ СШАпід час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив європейським дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.Про це повідомляє The New York Times із посиланням на європейських чиновників, пише Українська правда За даними джерел видання, минулого тижня в Києві були присутні європейські дипломати, щоб послухати, як адміністрація президента США Дональда Трампа представить свій "мирний план".Джерела повідомили, що Дрісколл заявив, що протягом багатьох років Москва запускала ракети в Україну майже так швидко, як тільки могла їх виробляти. Але, за його словами, зараз Росія виробляє їх достатньо, щоб накопичити зростаючий запас зброї великої дальності.Європейські чиновники зазначили, що натяк був очевидним: необхідне швидке врегулювання через зростаючу ракетну загрозу, яка може завдати нищівного удару по Україні та вийти за її межі.NYT пише, що хоча "вважається малоймовірним, що Росія значно сповільнить виробництво зброї навіть у разі закінчення війни, припинення конфлікту може позбавити Москву потенційного виправдання для запуску ракет або дронів по іншій європейській країні".Західні чиновники, які взяли участь у зустрічі з Дрісколлом і поспілкувалися з NYT, назвали російське нарощування військової сили тривожним і заявили, що його попередження викликало резонанс."Традиційно США, швидше за все, критикували б Росію за накопичення зброї, а не використовували б її виробництво як спосіб продати мирну угоду, невигідну для об'єкта російської агресії.Нова динаміка у виробництві ракет в Москві стала фоном для останніх зусиль адміністрації Трампа з припинення війни, які тривають і цього тижня, коли Дрісколл готується повернутися до Києва для подальших переговорів.Дрісколл, соратник віцепрезидента Джей Ді Венса, який став несподіваним лідером американської дипломатії, буде обговорювати мирну пропозицію, яка зазнала значних змін після спротиву з боку України та Європи.Але аргумент адміністрації Трампа про те, що Росія має перевагу у війні і що Україна повинна незабаром погодитися на укладення миру, залишається в силі", - йдеться в повідомленні.Оцінка США, що Москва накопичує ракети, яка підтверджується даними українських військових та розрахунками аналітиків, свідчить про важливу зміну в російській оборонній промисловості.Аналітики зазначають, що Росія може використати свої запаси для руйнування і без того пошкодженої енергетики України.Вони також зазначають, що Росія може погрожувати ракетними або дронними атаками на інші європейські країни.За даними аналізу даних військово-повітряних сил, проведеного The Times, минулого року Росія випустила по Україні 2061 крилату і балістичну ракету, а цього року планує випустити ще більше.Але навіть при зростаючій інтенсивності обстрілів у Росії залишаються сотні додаткових ракет на складах."Запуски не встигають за виробництвом", — сказав Фабіан Гофман, експерт з ракетної зброї з Університету Осло, який стежить за війною в Україні.За словами , експерта з ракетної зброї з Університету Осло, який стежить за війною в Україні, Фабіана Гофмана, Росія може поповнювати запаси на випадок непередбачених обставин, таких як військовий конфлікт за межами України, або для посилення тиску на Київ.Балістичні ракети вже запускаються в Україну з більшою швидкістю, ніж Україна може забезпечити два типи перехоплювачів, здатних їх збивати: американські Patriot і французькі та італійські ракети SAMP/T.Ця тенденція, каже Гофман, вказує на момент, коли Україна залишиться без перехоплювачів для захисту Києва. "Це викликає велике занепокоєння" у тих, хто стежить за кількістю ракет, додав він.Хоча Дрісколл, можливо, назвав зростання запасів ракет причиною, через яку Україна повинна закінчити війну, Гофман попередив, що запаси Росії тільки зростуть, якщо бойові дії припиняться."Якщо Росія вийде переможницею з цієї війни, вона може відчути себе дуже сміливою в майбутньому і мати величезні запаси далекобійної зброї", – сказав він.ЗМІ повідомляли, що Дрісколл під час візиту до Києва, коли передав Україні "мирний план" з 28 пунктів, заявив українським посадовцям про "нависаючу загрозу поразки" і погіршення переговорних позицій Києва, якщо бойові дії триватимуть далі.Також ЗМІ дізналися, що у російській переговорній команді хотіли, щоб Віткофф подав "мирний план" РФ як придуманий США.25 листопада Трамп заявив, що доручив Віткоффу й Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.На думку Трампа, найбільшою поступкою з боку Росії є те, що вона погодиться зупинити бойові дії і не захоплюватиме нових територій.За даними CNN, США та Україна ще мають різне бачення щодо трьох пунктів "мирної угоди" – у тому числі про те, щоб Україна відступила без бою з неокупованої частини Донеччини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію