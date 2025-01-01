Волиняни здобули 8 медалей на Кубку України з фехтування на візках
Сьогодні, 08:25
Волиняни досягли успіху на Кубку України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це повідомляють у центрі фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
З 21 по 25 листопада 2025 року відбувся Кубок України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання проходили на базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа».
Волинську область представляли: Марія Іванчик, Іван Ришко, Катерина Іваницька, Уляна Маслош.
Наші спортсмени показали високий рівень підготовки та здобули такі результати:
Особисті, клас А:
Іванчик Марія МСУМК - золото у шпазі та золото у рапірі
Маслош Уляна КМСУ — срібло у шпазі, бронза у рапірі
Іваницька Катерина КМСУ — бронза у шпазі, бпронза у рапірі
Особисті клас В:
Ришко Іван ІІ розряд—бронза у шпазі, бронза у рапірі
Тренували спортсменів наставники Сундієв О.В., Бихнюк О.І.
