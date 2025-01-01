Волиняни здобули 8 медалей на Кубку України з фехтування на візках

Волиняни досягли успіху на Кубку України з фехтування на візках серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.Про це повідомляють у центрі фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".З 21 по 25 листопада 2025 року відбувся Кубок України з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Змагання проходили на базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа».Волинську область представляли:Наші спортсмени показали високий рівень підготовки та здобули такі результати:Іванчик Марія МСУМК - золото у шпазі та золото у рапіріМаслош Уляна КМСУ — срібло у шпазі, бронза у рапіріІваницька Катерина КМСУ — бронза у шпазі, бпронза у рапіріОсобисті клас В:Ришко Іван ІІ розряд—бронза у шпазі, бронза у рапіріТренували спортсменів наставники