Латвія планує демонтувати залізничні колії, що ведуть до Росії





Про це повідомляє



Латвійський уряд проаналізує інформацію про можливе знесення залізничної лінії на східному кордоні країни до кінця 2025 року з урахуванням думки Збройних сил Литви та Естонії.



Президент Латвії Едгарс Рінкевічс заявив, що точніша інформація про демонтаж залізничної лінії очікується на початку 2026 року.



"Ми не можемо відхиляти жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", - сказав він.



Демонтаж шляху, що веде в Росію, розглядають у рамках заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Очікується, що це питання також порушать президенти і прем'єр-міністри країн Балтії.



Як повідомлялося в жовтні, Естонія, Латвія і Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайної ситуації - у разі російського нападу або ескалації на кордонах.



Європа готується до можливої війни



Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі зросли побоювання нової агресії з боку РФ. Країни почали активно готуватися - модернізують свої армії та розробляють плани оборони в разі можливого нападу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Латвії розглядають можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії. Рішення планують ухвалити на початку наступного року.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv.Латвійський уряд проаналізує інформацію про можливе знесення залізничної лінії на східному кордоні країни до кінця 2025 року з урахуванням думки Збройних сил Литви та Естонії.Президент Латвіїзаявив, що точніша інформація про демонтаж залізничної лінії очікується на початку 2026 року."Ми не можемо відхиляти жодного варіанту зміцнення національної оборони і безпеки, але такі рішення мають ухвалюватися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", - сказав він.Демонтаж шляху, що веде в Росію, розглядають у рамках заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Очікується, що це питання також порушать президенти і прем'єр-міністри країн Балтії.Як повідомлялося в жовтні, Естонія, Латвія і Литва розробляють плани дій на випадок надзвичайної ситуації - у разі російського нападу або ескалації на кордонах.Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Європі зросли побоювання нової агресії з боку РФ. Країни почали активно готуватися - модернізують свої армії та розробляють плани оборони в разі можливого нападу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію